Ionuț Dumitru: Posibil să vedem un deficit destul de mare încă din primele luni ale anului viitor. 2025 va fi un moment critic. După alegeri, Guvernul de atunci va fi pus în fața unei provocări majore (VIDEO)

Profesorul de economie Ionuț Dumitru a declarat marți, pentru B1 TV, că veniturile prognozare de Guvern în sunt mult supraestimate, iar cheltuielile subdimensionate. Chiar din primele luni ale anului viitor, s-ar putea să constatăm că deficitul bugetar deviază de la ținta prevăzută în buget – 5%. Măsuri nu se vor lua, pentru că 2024 este an electoral, dar în 2025 ar putea fi nevoie de măsuri structurale pentru a readuce deficitul cât mai aproape de ținta asumată la nivel UE, respectiv 3%, a mai explicat Dumitru.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Dumitru: Bugetul pe 2024 comportă mai multe riscuri

Acesta a precizat întâi că vor crește chiar de la 1 ianuarie 2024.

„Cred că bugetul, așa cum arată acum, are nenumărate riscuri și pe partea de venituri, și pe partea de chletuieli.

Partea de venituri pe zona de îmbunătățire a colectării și digitalizare. Sunt prevăzute 19 miliarde a se aduce la buget, adică circa 1,11% din PIB. Sigur că ne dorim să îmbunătățim colectarea, trebuie s-o facem, dar nu prea am reușit să facem asta nici în trecut, deși ne-am propus an de an.

Aceste venituri pe care Guvernul le ia în calcul sunt incerte și, prin urmare, dacă ele nu se realizează parțial sau total, vom avea un deficit bugetar semnificativ mai mare. Și atunci mai degrabă deficitul poate fi semnificativ mai mare decât țintește Guvernul – acel 5%. Noi estimăm pe la 6,5%, pentru că acele prezumtive venituri au o probabilitate mică să se materializeze”, a declarat Ionuț Dumitru.

Dumitru, despre problema deficitului bugetar: 2025 cred că e un moment critic

Acesta a explicat apoi că s-ar putea ajunge la măsuri serioase de corecție în 2025, după terminarea alegerilor.

„Dacă ne uităm la partea de cheltuieli, de salarii, de pensii de la 1 ianuarie. E posibil să vedem un deficit bugetar destul de mare încă din primele luni ale lui 2024 și că avem o deviație importantă de la ce am bugetat, că veniturile probabil nu se vor face, iar din cheltuielile permanente cea mai mare parte a lor se fac, că deficitul deviază de la țintă și să vedem o presiune tot mai mare pe buget.

Cred că în 2024 nu se va întâmpla mare lucru, că sunt multe runde de alegeri, dar 2025 cred că e un moment critic. După alegeri, Guvernul de atunci va fi pus în fața unei provocări majore – deficit bugetar mare peste ținta asumată – și nu poți continua așa, că deja am avut mai mulți ani cu deficit ridicat și probabil toleranța Comisiei Europene și a piețelor financiare se cam apropie de final.

Trebuie luate măsuri structurale care să ajusteze acest deficit către 3%, limita maximă pe care ne-am asumat-o. Se pare că e un obiectiv care se îndepărtează. Dacă ne uităm la proiecțiile Guvernului în strategia fiscal-bugetară, abia prin 2027 deficitul scade sub 3%, dar nu e prea clar cum scade, sunt cifre care mai degrabă să fie acolo și nu sunt niște măsuri în spatele lor”, a mai declarat profesorul de economie Ionuț Dumitru.

Acesta a mai afirmat că salarizarea în sistemul public ar trebui să țină cont de eficiență și performanță.