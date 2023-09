Marcel Boloș, despre necesitatea creșterii taxelor în România: „Unde ați mai găsit în UE un asemenea paradis fiscal?”

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, consideră că România este „un paradis fiscal” în UE. Acesta a explicat pentru că 390.117 IMM-uri plătesc, la un profit net de 66 de miliarde de lei, impozite care însumează doar 2,5 miliarde de lei, iar în acest context consideră justificată trecerea a 56.000 de firme la impozitul de 16% pe profit.

„România are 390.117 de IMM-uri, 250 de miliarde de lei este cifra lor de afaceri. Profitul net este de 66 de miliarde de lei net. Adică discutăm despre 15 miliarde de euro. Știți cât plătesc impozit la bugetul de stat? Cu toată aprecierea pe care o am pentru dumnealor, 2,5 miliarde de lei (500 de milioane de euro). Unde ați mai găsit în UE un asemenea paradis fiscal? Și dintr-o dată facem capăt de țară. Haideți să fim rezonabili, pentru că toată lumea ar trage 10 piei de pe stat, n-ar plăti nimeni niciun impozit și nicio taxă și, dacă se poate, salariile în domeniul bugetar să fie înmulțite de 3 ori cât este la privat. De la bănuțul babei până la efortul pe care îl face mediul de afaceri, să nu uităm că noi, pe de cealaltă parte, avem responsabilitatea folosirii acestor bani și ține de domeniul conștiinței în deciziile pe care le luăm ca să folosim chibzuit banii pe care statul îi are la dispoziție”, a afirmat Marcel Boloș.

Acesta a mai spus că există companii de retail cu cifră de afaceri de 18 miliarde de lei și care „au o pierdere fiscală” de doar 300 de milioane de lei în România. În acest context, el susține taxarea suplimentară a cifrei de afaceri a multinaționalelor și băncilor care își scot profitul din țară.

„Avem companii de retail cu cifră de afaceri de 18 miliarde de lei și care au o pierdere fiscală de 300 de milioane de lei. Cum vi se pare? E firesc? În România și-au făcut profiturile. În piața telecomunicațiilor, dvs plătiți impozit pe profit corect și competitori de-ai dvs cu cifre de afaceri de miliarde de lei au pierdere fiscală. Cum îi priviți dvs pe competitori? Dacă ați vedea cifrele de acolo, v-ar apuca invidia cum sunt doi competitori pe aceeași piață, unul cu cifră de afaceri de miliarde de lei plătitor de impozit pe profit, iar celălalt, tot la fel, dar nu plătește deloc impozit pe profit”, a declarat Marcel Boloș.