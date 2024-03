Marcel Ciolacu, întâlnire cu noua președintă a Băncii Europene de Investiții: „Vom accelera implementarea proiectelor noastre comune” (VIDEO)

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a avut o întâlnire cu noua președintă a Băncii Europene de Investiții și a anunțat accelerarea proiectelor comune.

Premierul a descris BEI drept „un partener cheie și strategic” pentru țara noastră.

„BEI este un partener cheie și strategic pentru România. Vom accelera implementarea proiectelor noastre comune cu sprijinul noii președinte, Nadia Calvino. Accent special pe sănătate, energie, agricultură și infrastructură”, a declarat premierul, citat într-o postare pe pagina de X a Guvernului României.

