Marcel Ciolacu, la evenimentul unui producător de țigarete: E datoria noastră, a mea, a Guvernului, să investim cât mai mult în industrii care au evaziune zero (VIDEO)

Este de datoria Guvernului să facă investiții cât mai multe în industriile în care nu există evaziune fiscală, a declarat premierul Marcel Ciolacu, marți, la evenimentul aniversar al unui producător de țigarete.

Marcel Ciolacu: E datoria noastră să investim cât mai mult în industrii cu evaziune zero

„Nu pot să nu vă spun și faptul că industria dumneavoastră are evaziune zero – asta, în România, unde avem unul dintre cele mai înalte niveluri ale evaziunii din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, cred că e datoria noastră, a Guvernului României, a mea, a ministrului de Finanțe, a ministrului Economiei, să investim cât mai mult în industrii care au evaziune zero.

Cred că numai așa, consolidând această relație între Guvern și investitori, mai ales în domeniile care au înțeles foarte bine că un stat se consolidează și sustenabil și prin taxele și impozitele pe care le colectează, nu poate să fie decât un partener serios al oricărui guvern al României”, a declarat premierul.