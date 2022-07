Marcel Ciolacu: Nu s-au mărit taxe, ci s-au scos niște excepții din Codul Fiscal. Este rândul statului român să aibă o colectare mai bună și să înceapă digitalizarea (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că nu au fost majorate taxele, ci au fost eliminate o serie de excepții din Codul Fiscal, „lucru prevăzut iarăși de PNRR”.

Ce a spus Marcel Ciolacu (PSD) despre modificările fiscale

„Ce să fac? Tot timpul să am dreptate? Când am avut și cu irigațiile, și cu marile companii… câteodată, știți, obosești să ai dreptate. În acest moment, statul român trebuie să își facă treaba. În primul rând, nu s-au mărit taxe. S-au scos niște excepții din Codul Fiscal, lucru prevăzut iarăși în PNRR. Am văzut, și ceilalți auditori financiari externi au venit cu aceeași soluție, în primul rând, România să înceapă digitalizarea și să înceapă să scoată din excepțiile respective”, a declarat liderul PSD.

„În momentul acesta, este rândul statului român să aibă o colectare mai bună și să înceapă digitalizarea. Pe urmă, ce va fi aplicat de la 1 ianuarie din modificări vom vedea la 1 ianuarie”, spune social-democratul.

Întrebat despre modificările care vizează microîntreprinderile, el a afirmat: „De exemplu, plafonul la microîntreprinderi, vă referiți. Acolo erau două anomalii. În primul rând, 1,98% aveau microîntreprinderi între 500.000 și un milion, deci este prins jalon în PNRR de a scădea acest plafon. Știți că s-a mai dorit o scădere a acestui plafon la 100.000, am găsit acest compromis la 500.000 și mie mi se pare corect, ținând cont că nu afectează foarte multă lume”.

„Mai era o anomalie, că 268.000 de microîntreprinderi n-aveau niciun angajat – și atunci s-a limitat și numărul de microîntreprinderi, nu poți să ai o mie de microîntreprinderi, să faci un lanț de microîntreprinderi pentru a plăti 1% la stat, și s-a pus și obligativitatea de a avea minim un angajat, ținând cont că ai o microîntreprindere. Mie nu mi s-a pare că s-a mărit – dimpotrivă, era 3% dacă nu aveai niciun angajat, și în momentul acesta este cu un angajat toată lumea la 1%. Este o coerență”, a mai spus Marcel Ciolacu.