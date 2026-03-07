B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Ministerul Finanțelor anunță rezultate pozitive după evaluarea Moody’s. Cum influențează fondurile europene creșterea economică

Ministerul Finanțelor anunță rezultate pozitive după evaluarea Moody’s. Cum influențează fondurile europene creșterea economică

Iulia Petcu
07 mart. 2026, 11:22
Ministerul Finanțelor anunță rezultate pozitive după evaluarea Moody’s. Cum influențează fondurile europene creșterea economică
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cuprins
  1. Ce arată evaluarea Moody’s despre situația economică a României
  2. Cum evoluează deficitul bugetar în următorii ani
  3. De ce sunt considerate esențiale semnalele de stabilitate
  4. Ce rol au investițiile și fondurile europene în creșterea economică

Ultima evaluare realizată de agenția internațională de rating Moody’s aduce vești considerate încurajatoare pentru economia României. Potrivit autorităților, raportul confirmă stabilitatea financiară a țării și validarea direcției adoptate de Guvern în administrarea finanțelor publice.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că analiza agenției internaționale reprezintă un semnal important pentru investitori și pentru piețele financiare externe.

Ce arată evaluarea Moody’s despre situația economică a României

Raportul publicat de Moody’s analizează profilul de credit al României și indică faptul că economia națională păstrează un potențial solid de creștere pe termen mediu. În același timp, evaluarea evidențiază reziliența economiei în fața unor eventuale șocuri externe.

„Moody’s reconfirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu. O nouă evaluare importantă, publicată aseară de agenţia internaţională de rating Moody’s, validează măsurile Guvernului de la Bucureşti şi subliniază că direcţia de management a finanţelor publice este cea corectă”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor arată că rezultatele analizei confirmă măsurile de consolidare fiscală începute în 2025 și subliniază necesitatea menținerii disciplinei bugetare pentru stabilitatea datoriei publice.

Cum evoluează deficitul bugetar în următorii ani

Un element central al raportului este evoluția deficitului bugetar, care, potrivit estimărilor Moody’s, se află pe o traiectorie clar descendentă. După nivelul ridicat înregistrat în 2024, agenția estimează o reducere treptată în următorii ani, relatează Digi24.

Deficitul bugetar, care a atins aproximativ 9,3% din PIB în 2024, ar urma să scadă la aproximativ 8,2% în 2025. Prognozele indică o reducere suplimentară până la circa 6,3% din PIB la finalul anului 2026.

Deși datoria publică ar putea crește până la 62,9% din PIB în 2027 și să se stabilizeze în jurul nivelului de 65%, agenția consideră că România își menține capacitatea de a-și onora obligațiile financiare.

De ce sunt considerate esențiale semnalele de stabilitate

Ministrul Finanțelor afirmă că percepția investitorilor depinde în mare măsură de stabilitatea și predictibilitatea politicilor economice ale statului. În opinia sa, transmiterea unor mesaje clare către piețele internaționale este crucială pentru menținerea încrederii.

„Pentru agenţiile de rating şi pentru pieţele internaţionale este esenţial ca România să transmită semnale clare de stabilitate şi responsabilitate. 

Acest lucru înseamnă mai multă încredere din partea investitorilor, acces mai bun la finanţare şi premise solide pentru dezvoltare economică şi investiţii pe termen lung în România”, afirmă Alexandru Nazare.

Ce rol au investițiile și fondurile europene în creșterea economică

Raportul Moody’s evidențiază și rolul major al investițiilor publice și al fondurilor europene în susținerea creșterii economice. Accelerarea absorbției banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență este considerată un factor decisiv pentru evoluția economiei.

Ministerul Finanţelor reafirmă că atragerea fondurilor europene reprezintă prioritatea zero”.

Potrivit evaluării, utilizarea eficientă a resurselor din Facilitatea de Redresare și Reziliență până în august 2026 ar putea preveni o eventuală încetinire economică și ar sprijini investițiile publice.

De asemenea, agenția apreciază că ritmul implementării proiectelor finanțate prin PNRR s-a accelerat în ultima perioadă, ceea ce ar putea permite României să acceseze cea mai mare parte a finanțării disponibile până în 2026.

