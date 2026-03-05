Președintele Nicușor Dan dă asigurări că România va avea un buget adoptat în până la finalul acestei luni. Din discuțiile cu partidele, a spus el, nu a rezultat că legea ar putea fi blocată.

Președintele Nicușor Dan, despre buget

pentru 2026 va fi adoptată până la finalul acestei luni, în Parlament. Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că nu vor exista blocaje din partea partidelor pe adoptarea proiectului de lege. El a răspuns unei întrebări legate de intențiile de a bloca legea.

„Sunt niște chestiuni de natură executiv parlamentară, însă după ce am discutat cu reprezentanții fiecăruia din partidele din coaliție, o spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie acestui an. Bineînțeles, avem o coaliție, în coaliție sunt niște partide, partidele astea au niște oameni, oamenii ăștia spun lucruri unii despre alții, dar pe chestiunea bugetului, o spun cu responsabilitate: România va avea buget”, a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă, în Polonia.

Președintele a subliniat că a vorbit cu fiecare dintre liderii partidelor politice, iar aceștia l-au asigurat că legea bugetului va fi adoptată în cursul acestei luni.

„Vorbind cu fiecare dintre ei vă spun cu siguranță că vom avea un buget”, a subliniat președintele.

Șeful statului îngrijorat de întârziere

Președintele Nicușor Dan a fost de acord că legea bugetului ar fi trebuit adoptată mult mai devreme, încă de la finalul anului trecut. El a spus că în actualul context politic și economic, procesul a fost mai complicat.

„Evident că ar fi bine să avem buget în noiembrie sau decembrie. Însă, pentru că există această îngrijorare și nu numai în România, și pentru că e o problemă importantă, m-am consultat cu liderii fiecăruia dintre partide și pot să vă spun ce v-am spus”, a explicat șeful statului.

Președintele a răspuns unei întrebări legate de fezabilitatea măsurilor sociale propuse de PSD. Este vorba despre acordarea unor ajutoare punctuale pentru pensionari, mame sau alte categorii vulnerabile. Șeful statului a evitat să intre în detalii, precizând că nu cunoaște cifrele decât în mare.

„Bineînțeles că ar fi bine să avem bani pentru toate categoriile pe care dumneavoastră le menționați. (…) Spre deosebire de luna iunie a anului trecut, când știam fiecare virgulă a Acum nu pot să cunosc decât cifrele mari și nu pot să vă răspund la întrebarea: e spațiu, nu e spațiu pentru diferite tipuri de cheltuieli. E o dezbaere legitimă care putea să aibă loc acum trei luni”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan despre ieșirea PSD de la guvernare

Președintele Nicușor Dan nu vede un motiv pentru ieșirea PSD de la faptul că legea bugetului pe acest an nu satisface toate cerințele formulate de PSD. În opinia sa, având în vedere situația complicată prin care trece țara, acest lucru nu trebuie să se întâmple.

„În condiții normale, în pace, într-o țară cu stabilitate fiscală, bugetul este o lege foarte importantă și dacă un partid, reprezentând în mod legitim consideră că nu satisface viziunea politică, poate fi un motiv de ieșire de la guvernare. Dar nu suntem acolo. Suntem într-un context dificil, cu un război la graniță”, a precizat Nicușor Dan.