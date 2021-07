Ministrul Energiei, Virgil Popescu: „Nu închidem capacități de cărbune fără să punem ceva în loc”. Cum se va realiza restructurarea CE Oltenia

Ministrul Energiei, Virgil Popescu a explicat joi seara la emisiunea “Săptămâna financiară”, modrată de Dan Bucura, în legătură cu închiderea facilităților de producție a energiei pe bază de cărbune, că acest lucru se va realiza în paralel cu crearea unor noi facilități:

“Noi nu închidem capacități de cărbune fără să punem ceva în loc. În planul de restructurare al Olteniei avem înlocuirea unor capacități pe cărbune cu gaz și cu energie regenerabilă.

Dar de vreo nouă ani de zile în România nu s-a mai construit nicio unitate nouă de producere a energiei electrice. Asta facem acum la minister.

Am dat drumul la prima centrală de la Midia de 80 de Megawați, am preluat capacitatea de 400 de Megawați care nu e finalizată la Iernut, într-un stadiu avansat dar nefinalizat și am reziliat contractul cu firmele neserioase. O să finalizăm noi această investiție…Nu vrem ca peste 7 ani de zile să avem aceeași problemă”, a precizat ministrul Energiei.

Ministrul Virgil Popescu a precizat că abia acum vor fi deblocate investițiile în infrastructura de gaze. Acesta a reiterat angajamentul ca în anul 2023 „gazele să ajungă la Orșova”>

“Vorbim despre o rețea de distribuție care, la fel, nu a mia fost concesionată de prin 2014-2015. Nu s-au mai realizat investiții noi în rețelele de gaze. Primele investiții noi o să înceapă anul acesta pentru proiectele depuse. Vorbim de 100-200 de km de rețea de gaze.

La Orșova, am promis că ducem gazul. Este în proiecctare conducta de la Prunișor la Jupa, care se duce la Orșova, la Herculane și la Jupa în BRUA, să închidem BRUA. Închidem inelul de Sud-Vest al României și conducta va fi gata în 2023. Le-am spus celor d ela Orșova să fie pregătiți cu studiul de fezabilitate ca să îl aibă gata anul viitor, să poată să îl ceară la finanțare. Conducta va merge”, a spus ministrul Energiei.