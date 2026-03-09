EXCLUSIV: Motorina ar putea ajunge la 11,5 lei pe litru în România. Avertismentul experților despre scumpirea carburanților (VIDEO)

Prețul carburanților ar putea crește semnificativ în România în perioada următoare, iar motorina ar putea ajunge la aproximativ 11,5 lei pe litru până la sfârșitul lunii mai, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI). Specialiștii avertizează că evoluția depinde de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de impactul acestora asupra pieței internaționale a petrolului.

Expert: scenariu negru. Unde poate ajunge prețul motorinei

În prezent, în multe orașe din România, motorina standard se vinde cu , însă analiștii spun că piața carburanților rămâne extrem de volatilă.

Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, spune că prețurile carburanților din România sunt influențate direct de evoluția piețelor europene ale produselor petroliere.

„Hub-ul ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) este referința europeană pentru produsele rafinate, iar evoluția prețurilor de acolo se transmite foarte rapid și în România.

În funcție de evoluția conflictelor și de disponibilitatea produselor petroliere pe piața europeană, putem avea creșteri importante ale prețurilor la motorină în perioada următoare.”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Și există un scenariu extrem de sumbru: motorina s-ar putea scumpi cu 117%. Practic, prețul se poate dubla, spun analiștii.

În scenariul pesimist, după o creștere de 80% în primele 10 zile de conflict, prețul motorinei în hub-ul ARA ar putea ajunge la un avans total de aproximativ 117% în următoarele 80 de zile.

Potrivit analizei, scenariul pesimist ar putea apărea în cazul unor tensiuni severe pe piața produselor rafinate, generate de un posibil deficit de motorină în Europa, de eventuale sancțiuni suplimentare asupra produselor rafinate rusești, de opriri neplanificate în rafinăriile europene sau de creșterea cererii înainte de sezonul agricol și de vârful activităților de transport.

Motorina ar putea ajunge la 11,5 lei/litru

Potrivit analizei, unul dintre scenariile luate în calcul presupune o criză energetică provocată de tensiuni geopolitice și de eventuale probleme în transportul petrolului.

„În scenariul pesimist, dacă Strâmtoarea Ormuz ar deveni indisponibilă pentru transportul petrolului sau dacă ar apărea blocaje majore în aprovizionarea pieței europene cu produse petroliere, prețul motorinei tranzacționate în hub-ul ARA ar putea ajunge până la aproximativ 2.850 de dolari pe tonă.

În aceste condiții, prețul motorinei la pompă în România ar putea urca până la circa 11,5 lei pe litru până la sfârșitul lunii mai.”, arată .

Petrolul ar putea ajunge la 180 de dolari pe baril

Experții avertizează că o escaladare a conflictelor din Orientul Mijlociu ar putea duce la o creștere puternică a prețului petrolului.

„Într-un scenariu de criză severă, cotația petrolului Brent ar putea ajunge chiar la aproximativ 180 de dolari pe baril, nivel care ar genera o creștere accelerată a prețurilor produselor petroliere și ar pune presiune suplimentară asupra economiilor europene.”, potrivit analizei realizate de Asociația Energia Inteligentă.

De ce motorina este mai expusă scumpirilor

Specialiștii spun că motorina este de obicei mai sensibilă la fluctuațiile pieței decât benzina, deoarece cererea este mai mare în transporturi și industrie, iar stocurile sunt mai reduse.

„Pentru România, întrebarea nu este dacă motorina se va scumpi în perioada următoare. Întrebarea este cât de repede și cât de mult vor crește prețurile, iar acest lucru depinde în mare măsură de evoluția pieței internaționale a petrolului și de situația geopolitică.”, a mai precizat Dumitru Chisăliță.

Ce înseamnă pentru șoferi

Dacă scenariul pesimist se confirmă, șoferii din România ar putea plăti cu câțiva lei mai mult pentru un litru de motorină în următoarele luni. O astfel de creștere ar avea efecte și asupra transporturilor, ceea ce ar putea duce la scumpiri în lanț pentru multe produse și servicii.