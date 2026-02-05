Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a prezentat, joi, planul Guvernului Bolojan de relansare economică. Ministrul a detaliat măsurile fiscale și schemele de ajutor de stat pentru companii, punctând că deciziile au fost agreate de toate partidele din coaliție.
Declarațiile lui Nazare:
- În decembrie am instituit o cotă unică de 1% pentru microîntreprinderi și ea face parte din planul pe care îl prezentăm azi și planul e comun, măsurile din decembrie și ce am prezentat azi.
- Există din decembrie și garanția de portofoliu unde, prin Banca de Investiții și Dezvoltare, avem peste 6 miliarde de lei disponibile pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici.
- De asemenea, pentru marile companii, taxa pe cifra de afaceri a fost scăzută de 1% la 0,5%, iar în acest an e de 0,5%, pentru a le permite acestora investiții mai mari în 2026.
- Cu ce continuăm azi în planul de relansare?
- Acest plan are o componentă de măsuri fiscale și o componentă de reașezare a schemelor de susținere pentru companii.
Mutăm focusul de pe consum pe investiții prin acest plan. Mutăm focusul de pe număr de proiecte și volum de finanțare pe calitate, de la volume de proiecte la domenii strategice unde România are interese importante.
- Și, bineînțeles, modernizăm instrumentele de susținere a companiilor introducând noi concepte și noi moduri de finanțare, astfel încât România să-și crească nivelul de competitivitate, să atragă investiții străine și să-și dezvolte investiții mari românești.
- Prezint întâi măsurile fiscale: În primul rând, schimbăm filosofia pe baza căreia funcționează Banca de Investiții și Dezvoltare, practic Banca preia rolul de a gestiona scheme de susținere pentru companii, inclusiv ajutor de stat (…)
- Rezolvăm problema creditelor pentru zona de susținere a cercetării și dezvoltări. Pe lângă deducerea existență azi de 50%, introducem un credit fiscal de 10% care va ajuta zona. Creditul fiscal intră astfel ac nou concept în instrumentarul de investiții și în zona de susținere a companiilor
- Vom crește atractivitatea facilității privind profitul reinvestit prin faptul că facem posibilă utilizarea amortizării accelerate și pentru această facilitate. introducem amortizarea superaccelerată de 65%, față de 50% cât e acum, pentru investiții în echipament în 2026.
- creștem plafonul pentru mijloace fixe de la 25000 elei la 5000 de lei. Dublarea era necesară și cerută de mediul de afaceri.
- introducem superdeduceri pentru zona de cheltuieli pentru companiile care vor să se listeze. Introducem o deducere suplimentară de 50% la calculul rezultatului fiscal pentru aceste cheltuieli.
- Definitivăm termenul de declarare și plată a impozitului pe profit la 25 iunie ca măsură de simplificare.
- Avem măsuri care sprijină sectorul microîntreprinderilor. (…)
- Tot ca oxigen pentru companiile mici și medii, o măsură importantă e creșterea plafonului de TVA la încasare. El era de 5 ani la 4,5 milioane lei și-l creștem la 5 mil lei în 2026 și la 5,5 mil lei în 2027. (…)
- În zona de ajutor de stat și scheme de susținere a companiilor schimbăm paradigma. Ele trebuie să acopere toată plaja de nevoi. Instituim o schemă de ajutor de stat pornind de la proiectele mari, o schemă pentru proiecte strategice. Aceste proiecte pleacă de la un miliard de lei sau 200 de milioane de euro. (…) Definim și criteriile. Ea e pentru investiții românești, cât și pentru atragerea investițiilor străine. (…) criteriile vor fi notificate către Comisie.
- Am regândit modul în care funcționează schema pentru industrie, că vrem o reflectare mai bună a proiectelor selectate pe deficite de balanță comercială. (…) Să redirecționăm resurse importante în zonele unde e nevoie să recuperăm deficitul pe balanță comercială.
- Avem două alte domenii importante: valorificarea resurselor minerale, pentru care gândim un instrument dedicat, (…) și zona de noi tehnologii – AI, semiconductori, robotică etc.
- Industria noastră de apărare nu avea un instrument de finanțare local și am negociat cu Ministerul Fondurilor 200 de milioane de euro pentru această zonă. Companiile românești să poată aplica pentru acești bani. Sunt fonduri europene.
- În zona de IMM, proiecte de talie mică, între 7 și 70 de milioane. O să avem un instrument dedicat și pentru aceste proiecte, complementar cu ce am discutat acum. Noutatea e că vom avea un plafon dedicat pentru românii din diaspora care vor să vină să investească în România. Deci o parte din cele 100 de milioane de euro vor fi dedicate acestor români.
- Punem băncile de stat lucru și inclusiv Eximbank va trebui să-și diversifice produsele pe care le oferă pentru internaționalizarea businessului românesc. Sunt propuse 4 noi produse, inclusiv garanții și contragaranții.
- Impactul bugetar calculat pentru 2026 e de circa 2,1 – 2,2 miliarde lei, dar pentru toate schemele de finanțare, ele trebuie notificate, e pe 5 – 7 ani termenul de dezvoltare pentru aceste scheme. În primul an e de 2,1 – 2,2 miliarde.
- Am integrat opiniile tuturor partidelor.