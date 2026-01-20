Netflix a anunţat că modifică oferta pentru preluarea activelor Warner Bros. Oferta revizuită în numerar este pentru achiziţionarea activelor care includ studiourile de film şi televiziune Warner Bros Discovery (WBD), dar și platforma de streaming HBO Max.

Netflix revizuiește oferta pentru Warner Bros

Propunerea actualizată are drept scop contracararea ofertei pe care au făcut-o rivalii de la , după cum transmite DPA. Conform termenilor propuși de Netflix, investitorii Warner Bros Discovery vor primi 23,25 dolari în numerar şi aproximativ 4,50 dolari în acţiunile pentru fiecare acţiune WBD. Pe de altă parte, trebuie spus că acțiunile platformei de streaming au scăzut cu aproape 15% de la anunțarea tranzacției.

Astfel, oferta evaluează o acțiune Warner la 27,75 dolari. În total, oferta propune aproximativ 72 de miliarde de dolari în capital propriu, şi 82,7 miliarde de dolari dacă sunt incluse şi datoriile. Analiştii apreciază că această propunere este în favoarea acționarilor .

„Acordul revizuit de fuziune de marţi ne aduce mai aproape de combinarea a două dintre cele mai mari companii din lume specializate în arta povestirii şi mai mulţi oameni se vor putea bucura de divertismentul preferat. Prin unirea cu Netflix, vom combina poveştile spuse de Warner Bros care au cucerit lumea de peste un secol şi ne vom asigura că în viitor publicul va continua să se bucure de ele”, a declarat David Zaslav, preşedinte şi director general al Warner Bros Discovery.

Dacă va fi perfectată, tranzacția se va finaliza după ce Warner Bros Discovery va încheia propusa desprinderea canalelor sale de cablu, care includ CNN, TBS şi TNT Sports în Marea Britanie.

Warner Bros Discovery tentată să accepte

Warner Bros Discovery continuă să sprijine oferta de preluare pe care a făcut-o Netflix. Investitorii grupului nu sunt de acord cu propunerea făcută de rivalii de la Paramount Skydance, apropiați de Donald Trump. Aceștia din urmă doesc să preia complet Warner și au oferit 30 dolari în numerar pentru fiecare acţiune WBD.

„Prin revizuirea ofertei noastre astăzi, subliniem ceea ce credem de mult timp: nu doar că tranzacţia furnizează acţionarilor o valoare ridicată, ci este în mod fundamental în beneficiul consumatorilor, al inovării, al creatorilor şi stimulează creşterea”, a afirmat Greg Peters, co-director general al platformei de streaming.

Analiştii susţin că în spatele achiziţiei stă dorinţa platformei de streaming de a bloca drepturile pe termen lung asupra serialelor şi filmelor de succes. De asemenea, sunt dorite studiourile pentru producțiile proprii. Netflix se extinde în domeniul jocurilor şi caută noi căi de creştere, după succesul măsurilor sale de reprimare a partajării parolelor.

Autoritățile de reglementare analizează propunerea acordul Netflix-WBD

Acordul pe care îl pregătește Netflix va fi analizat cu atenţie de organismele de reglementare a concurenţei din Europa şi SUA. Autoritățile sunt interesate de ceea ce urmează deoarece s-a ajunge ca cel mai mare serviciu de streaming din lume să dețină dreptul de proprietate asupra unui rival care deţine HBO Max şi se mândreşte cu aproape 130 de milioane de abonaţi la streaming.

Paramount, condus de David Ellison, a lansat războiul ofertelor cu o serie de propuneri nesolicitate. Grupul are legături strânse cu administraţia Trump și a pus la îndoială procesul de vânzare, susținând că Netflix a fost tratat preferenţial.

Cumpărarea proprietarului unor francize importante, printre care „Game of Thrones”, „DC Comics” şi „Harry Potter”, va înclina şi mai mult balanţa puterii de la în favoarea gigantului de streaming. Platoforma și-a construit dominaţia fără achiziţii majore sau o bibliotecă mare de conţinut, iar acest lucru îi va permite să domine concurenţa din partea Walt Disney şi Paramount, susţinute de familia Ellison.