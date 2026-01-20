B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Netflix modifică oferta pentru preluarea Warner Bros. Ce propune pentru contracararea propunerii Paramount Skydance

Netflix modifică oferta pentru preluarea Warner Bros. Ce propune pentru contracararea propunerii Paramount Skydance

Adrian Teampău
20 ian. 2026, 21:50
Netflix modifică oferta pentru preluarea Warner Bros. Ce propune pentru contracararea propunerii Paramount Skydance
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Netflix revizuiește oferta pentru Warner Bros
  2. Warner Bros Discovery tentată să accepte
  3. Autoritățile de reglementare analizează propunerea acordul Netflix-WBD

Netflix a anunţat că modifică oferta pentru preluarea activelor Warner Bros. Oferta revizuită în numerar este pentru achiziţionarea activelor care includ studiourile de film şi televiziune Warner Bros Discovery (WBD), dar și platforma de streaming HBO Max.

Netflix revizuiește oferta pentru Warner Bros

Propunerea actualizată are drept scop contracararea ofertei pe care au făcut-o rivalii de la Paramount Skydance, după cum transmite DPA. Conform termenilor propuși de Netflix, investitorii Warner Bros Discovery vor primi 23,25 dolari în numerar şi aproximativ 4,50 dolari în acţiunile gigantului de streaming pentru fiecare acţiune WBD. Pe de altă parte, trebuie spus că acțiunile platformei de streaming au scăzut cu aproape 15% de la anunțarea tranzacției.

Astfel, oferta evaluează o acțiune Warner la 27,75 dolari. În total, oferta propune aproximativ 72 de miliarde de dolari în capital propriu, şi 82,7 miliarde de dolari dacă sunt incluse şi datoriile. Analiştii apreciază că această propunere este în favoarea acționarilor Warner Bros Discovery.

„Acordul revizuit de fuziune de marţi ne aduce mai aproape de combinarea a două dintre cele mai mari companii din lume specializate în arta povestirii şi mai mulţi oameni se vor putea bucura de divertismentul preferat. Prin unirea cu Netflix, vom combina poveştile spuse de Warner Bros care au cucerit lumea de peste un secol şi ne vom asigura că în viitor publicul va continua să se bucure de ele”, a declarat David Zaslav, preşedinte şi director general al Warner Bros Discovery.

Dacă va fi perfectată, tranzacția se va finaliza după ce Warner Bros Discovery va încheia propusa desprinderea canalelor sale de cablu, care includ CNN, TBS şi TNT Sports în Marea Britanie.

Warner Bros Discovery tentată să accepte

Warner Bros Discovery continuă să sprijine oferta de preluare pe care a făcut-o Netflix. Investitorii grupului nu sunt de acord cu propunerea făcută de rivalii de la Paramount Skydance, apropiați de Donald Trump. Aceștia din urmă doesc să preia complet Warner și au oferit 30 dolari în numerar pentru fiecare acţiune WBD.

„Prin revizuirea ofertei noastre astăzi, subliniem ceea ce credem de mult timp: nu doar că tranzacţia furnizează acţionarilor o valoare ridicată, ci este în mod fundamental în beneficiul consumatorilor, al inovării, al creatorilor şi stimulează creşterea”, a afirmat Greg Peters, co-director general al platformei de streaming.

Analiştii susţin că în spatele achiziţiei stă dorinţa platformei de streaming de a bloca drepturile pe termen lung asupra serialelor şi filmelor de succes. De asemenea, sunt dorite studiourile pentru producțiile proprii. Netflix se extinde în domeniul jocurilor şi caută noi căi de creştere, după succesul măsurilor sale de reprimare a partajării parolelor.

Autoritățile de reglementare analizează propunerea acordul Netflix-WBD

Acordul pe care îl pregătește Netflix va fi analizat cu atenţie de organismele de reglementare a concurenţei din Europa şi SUA. Autoritățile sunt interesate de ceea ce urmează deoarece s-a ajunge ca cel mai mare serviciu de streaming din lume să dețină dreptul de proprietate asupra unui rival care deţine HBO Max şi se mândreşte cu aproape 130 de milioane de abonaţi la streaming.

Paramount, condus de David Ellison, a lansat războiul ofertelor cu o serie de propuneri nesolicitate. Grupul are legături strânse cu administraţia Trump și a pus la îndoială procesul de vânzare, susținând că Netflix a fost tratat preferenţial.

Cumpărarea proprietarului unor francize importante, printre care „Game of Thrones”, „DC Comics” şi „Harry Potter”, va înclina şi mai mult balanţa puterii de la Hollywood în favoarea gigantului de streaming. Platoforma și-a construit dominaţia fără achiziţii majore sau o bibliotecă mare de conţinut, iar acest lucru îi va permite să domine concurenţa din partea Walt Disney şi Paramount, susţinute de familia Ellison.

Tags:
Citește și...
Taxa care devine obligatorie la ANAF: Anunț de ultimă oră pentru toți românii
Economic
Taxa care devine obligatorie la ANAF: Anunț de ultimă oră pentru toți românii
Cum împarți veniturile pentru a include și hobby-uri? Regula 50/30/20
Economic
Cum împarți veniturile pentru a include și hobby-uri? Regula 50/30/20
Statul român plătește 25 de miliarde de lei pe pensii speciale sau date prin legi speciale. Tot ce câștigă statul se duce pe bugetari, pensionari, asistați social și „speciali”
Economic
Statul român plătește 25 de miliarde de lei pe pensii speciale sau date prin legi speciale. Tot ce câștigă statul se duce pe bugetari, pensionari, asistați social și „speciali”
CAIR: Noua OUG privind lucrătorii străini riscă să blocheze mediul de afaceri românesc, investițiile și economia / Propuneri de soluții
Economic
CAIR: Noua OUG privind lucrătorii străini riscă să blocheze mediul de afaceri românesc, investițiile și economia / Propuneri de soluții
Date-surpriză: Deficitul pe 2025, calculat preliminar, e semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul
Economic
Date-surpriză: Deficitul pe 2025, calculat preliminar, e semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul
Val de concedieri în 2026, în România. Mai multe fabrici se închid
Economic
Val de concedieri în 2026, în România. Mai multe fabrici se închid
Record absolut pe piața funciară românească. Un hectar de teren arabil vândut cu peste 200.000 de euro. Ce explică explozia prețurilor terenurilor agricole din România
Economic
Record absolut pe piața funciară românească. Un hectar de teren arabil vândut cu peste 200.000 de euro. Ce explică explozia prețurilor terenurilor agricole din România
BNR a anunțat ce se întâmplă cu dobânda cheie. Motivul pentru care a luat această decizie
Economic
BNR a anunțat ce se întâmplă cu dobânda cheie. Motivul pentru care a luat această decizie
Despăgubirile la care au dreptul pasagerii în cazul anulării unei curse aviatice. Ce a decis Curtea de Justiție a UE
Economic
Despăgubirile la care au dreptul pasagerii în cazul anulării unei curse aviatice. Ce a decis Curtea de Justiție a UE
Economisește la shopping: avantajele cardurilor de cumpărături
Economic
Economisește la shopping: avantajele cardurilor de cumpărături
Ultima oră
21:57 - Motivul pentru care Emmanuel Macron a apărut la Davos cu ochelari de aviator: „Este o situație absurdă”
21:30 - Trecutul surprinzător al lui Cătălin Zmărăndescu: Boxerul are o meserie la care nu te-ai fi așteptat
21:10 - Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut
21:09 - Amenințările lui Trump pun în pericol Cupa Mondială. Germania intenționează să boicoteze competiția
20:47 - George Simion aruncă bomba din SUA: „Acest raport va ajunge pe masa fiecărui congresman american. Fiți pe fază”
20:38 - Accident feroviar lângă București. Maşină lovită de un tren la Chiajna. Un persoană este încarcerată
20:27 - Trei zile de odihnă în plus: Cine beneficiază de acest drept
20:22 - Ministrul Muncii a dat vestea cea mare. Câți bani vor primi pensionarii în plus în 2026: “Venim cu două soluţii”
20:16 - Guvernul polonez taie ajutoarele de urgență pentru refugiații ucraineni. Măsura este contestată de mediul de afaceri
19:50 - Diana Șoșoacă susține că a fost gazată la protestul de la Strasbourg împotriva Mercosur: „Au dat cu gaze care dau paralizie. Au vrut să omoare oamenii care au ieșit în stradă” (VIDEO)