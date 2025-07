Noile tarife liberalizate la electicitate. Furnizorii și-au ajustat ofertele ca să nu-și piardă clienții

Piața de energie s-a liberalizat, de la 1 iulie, după eliminarea mecanismului de plafonare compensare, iar primele majorate vor ajunge la români începând cu luna august.

Românii privesc cu îngrijorare spre calendar, așteptând facturile pentru consumul de aferente primei luni după eliminarea schemei de compensare. Până atunci își fac socoteli și estimări, încercând să ghicească valoarea pe care o vor avea de plată.

Inițial, după liberalizarea de la 1 iulie, analiștii estimau că cel mai mare șoc avea să fie pentru clienții casnici cu consum redus de energie, de până la 100 kWh. Prețurile urmau să se dubleze, pentru aceștia, având în vedere că 0,68 lei/kWh la un consum mai mic de 100 kWh. Analiștii susțin că viitoarele facturi nu vor fi chiar atât de mari datorită concurenței de pe piață. Iar un rol major îl are Hidroelectrica.

Furnizorii au fost forțați să se conformeze unor mai scăzute pentru a-și menține portofoliile de clienți și pentru a nu-i pierde. Trebuie spus, însă, că după majorarea accizelor și a TVA, de la 1 august, este de așteptat ca tarifele să crească din nou.

Potrivit Comparatorului oferte-tip de furnizare a energie electrice din România, creat de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pentru un consumator din județul Ilfov, cu un consum lunar de până în 100kW/h prețurile practicate furnizori sunt sub cele anunțate anterior, după cum relatează .

Ofertele principalilor furnizori de pe piață

Astfel, PPC Energie anunța, după liberalizare, un tarif cuprins între 1,56 și 1,64 lei/KWh pentru un consum de până la 100kW/h. În prezent, potrivit calculatorului ANRE, tariful a scăzut la 1,42 lei/kWh. Astfel, pentru un consum minim de 100kW/h facturile vor crește cu 74 de lei. Pentru marjele de consum aflate între 255 și 300 kWh, creșterea va fi cu 158 – 163 de lei pe lună. Iar la consumul maxim, de peste 300 kWh, unde creșterea urma tot timpul să fie mai redusă, diferența de preț de după liberalizare nu va fi de 120 de lei, ci de doar aproximativ 48 de lei.

Engie România a trecut de la oferta promoțională Ampero, cu prețuri finale între 1,44 și 1,51 lei/kWh, la un tarif de 1,41 lei/kWh, potrivit ANRE. Facturile pentru consumul minim vor crește cu 73 de lei. Pentru marjele de consum între 255 și 300 kWh, creșterile vor fi de 158-163 de lei. La consumul maxim, de peste 300 kWh, se va ajunge la o majorare cu 48-50 de lei pe lună.

Electrica Furnizare și-a revizuit oferta la un tarif unic de 1,42 lei/kWh. Facturile pentru consumul minim vor crește, în acest caz, cu 31 de lei. Pentru marjele de consum între 255 și 300 kWh, creșterea este de 27-31 de lei pe lună. La consumul maxim, de peste 300 kWh, majorarea va fi sub 30 de lei în plus față de plafon.

Premier Energy (fostul CEZ) practică, potrivit comparatorului ANRE un preț fix de 1.50 lei/KWh, ceea ce înseamnă că a păstrat intervalul minim, cel puțin în județul Ilfov. Astfel, pentru consumul minim, diferența va fi de 82 de lei. Pentru marjele aflate între 255 și 300 kWh, majorarea va fi de 158-163 de lei pe lună. Iar la consumul maxim, de peste 300 kWh, diferența de preț de după liberalizare va fi de aproximativ 48 de lei.

În cazul Hidroelectrica, considerat cel mai ieftin furnizor de pe piață, prețul final este stabilit în funcție de regiunea de consum. Acesta variază între 1,04 lei și 1,13 lei per kWh. După liberalizare clienții plătesc cu 20-22 de lei în plus. Pentru marjele de consum de 255 și 300 kWh, creșterea de prețuri va fi de aproximativ 48-50 de lei. La consumul maxim, de peste 300 kWh, majorarea va fi de 28-30 de lei în plus față de plafon.