O nouă firmă a intrat pe piaţa de asigurări din România, în urma plecării Euroins. Surse ASF: Eazy Asigurări a primit prea ușor autorizațiile (VIDEO)

UPDATE: Dupa aparitia unor articole privind intrarea pe piața asigurărilor, Superbet a trimis un punct de vedere pe care îl redăm mai jos:

„Descrierea Eazy Asigurări drept o subsidiară a Superbet este total falsă. Nu există nici un fel de legătură între conducerea Superbet sau brandul nostru și Eazy Asigurări. În consecință, referirile conform cărora președintele Board-ului companiei noastre a intrat pe piața de asigurări sunt, de asemenea, false.

Licența de asigurări și brokeraj a fost obținută de Eazy Asigurări, care este o companie complet distinctă, aflată în portofoliul antreprenorului Sacha Dragic, fondator al Superbet Group. Dragic deține în prezent un portofoliu diversificat de investiții în mai multe sectoare – servicii financiare, logistică, consum, healthtech, precum și în companii listate la Bursa de Valori București (BVB).”

Industria asigurărilor auto din România a trecut prin turbulenţe puternice în ultimii ani, cu patru mari companii care au intrat în faliment şi legături endemice cu criminalitatea organizată şi corupţia politică. Eazy Asigurări, o subsidiară a gigantului european din domeniul jocurilor de noroc, Superbet, a primit luna trecută o licenţă pentru vânzarea de asigurări auto de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF), contrar aşteptărilor majorităţii experţilor din industrie. Informaţia a fost anunţată pentru prima dată pe site-ul publicaţiei .

Nicio companie care vine nu are chef să vândă RCA ci doar să stea la pândă, crede Augustin Hagiu, președintele FORT

Prezent în emisiunea News Pass, realizatorul emisiunii B1TV – Drumurile noastre, Ștefan Etveș, a ținut să reamintească faptul că în cazul CEC Bank, autorizațiile prin care statul român urma să vândă polițe RCA nu au fost acordate. Acesta a mai precizat că, potrivit surselor sale din ASF, în cazul Eazy Asigurări avizele au fost acordate pe repede înainte.

“În pauză, am sunat la ASF pentru că am vrut să aflăm, clar, de la ASF, și am întrebat de când această firmă este pe piață și dânșii ne-au punctat în felul următor: au primit avizele fluierând, adică în patru-cinci luni, tot ce înseamnă autorizări și avize au primit, sunt pe piață în acest moment,”, a declarat Etveș.

Ștefan Etveș a ținut să precizeze că povara va pica tot pe români, să plătească asigurări mai mari.

„Povara, tot pe umerii românilor pică, pe mine ca român, ca șofer, ca plătitor de taxe și pe toți românii din țara aceasta. Ei vor plăti aceste asigurări RCA mărite, din propriul buzunar. Stau și mă gândesc, fratele doamnei Ursula, șeful unei companii de asigurare din România. Oare există suspiciuni temeinice de trafic de influență, în acest moment? Întreb public acest lucru, se aude până la Comisia Europeană? Comisia Europeană care ne dă bani să construim infrastructură, iar noi trebuie să vedem ce se întâmplă acolo cu deficitul și să îndeplinim anumite condiții. Banii prin PNRR depind de Comisia Europeană. Îți imaginezi, tot acolo ajungem, tot la doamna Ursula suntem, până la urmă”, a mai spus Etveș.

Invitat la emisiunea moderată de Laura Chiriac, News Pass, la televiziunea B1 TV, preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a comentat deciziile în urma cărora pe piața asigurărilor auto a intrat noua companie, condusă de fratele Ursulei von der Leyen.

„Păi nu spuneam noi că avem nevoie de jucători în piață? Că această cotă de piață deținută înainte de către City și ulterior de Euroins, dacă ar fi fost disipată pe un număr mai mare de jucători altfel ar fi stat lucrurile și altfel ne mergea nouă și așa mai departe? Contextual suntem în filmul următor: În momentul în care încă mai existau două companii și cu capitalizare românească în piață, tarifele erau mici. S-a spus atunci că tarifele acelea mici erau susținute de neplata către terți, a ceea ce trebuia să plătească o societate de asigurări.

De la nivelul ăla de tarife am ajuns la nivelul transporturilor rutiere la ori trei, în cazul persoanelor fizice cu 50% mai mari tarifele, între 30 și 50% mai mari și asta în interval de trei ani. Numărul jucătorilor, evident, s-a diminuat, capitalul autohton din piață nu mai există, povestea cu Eximbank-ul nu s-a întâmplat, cu CEC-ul la fel, au fost povești de adormit copiii.

Suntem în filmul în care mai vine încă o companie, a venit una și anul trecut, din Grecia, care n-are niciun apetit pe RCA. Nicio companie care vine nu are chef să vândă RCA ci doar să stea la pândă, astfel încât în momentul în care mai pică, dacă mai pică ceva de la noi din piață, să se agațe de tariful care urcă imediat pe treapta următoare. Pentru că asta s-a întâmplat, a picat City, au crescut tarifele, a picat Euroins, au crescut și mai mult tarifele.”

Potrivit , Eazy Asigurări, o subsidiară a gigantului european din domeniul jocurilor de noroc, Superbet, a primit luna trecută o licenţă pentru vânzarea de asigurări auto de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF), contrar aşteptărilor majorităţii experţilor din industrie.

Potrivit ASF, societatea Eazy Asigurări a fost autorizată să practice cele mai importante linii de asigurări generale, inclusiv CASCO, asigurări de locuinţă sau asigurări de sănătate. De asemenea, Consiliul Autorităţii a acordat şi autorizaţia de practicare asigurare RCA.

În ceea ce priveşte data la care această companie va începe vânzarea de asigurări, ASF a menţionat că această decizie aparţine exclusiv societăţii autorizate, arăta Adevărul, în 12 septembrie.

Teoretic, 11 octombrie este ultima zi în care mai sunt plafonate prețurile polițelor RCA

Potrivit datelor oficiale ale firmei de asigurări, publicate pe Linkedin, Eazy Asigurari S.A. face parte din D Craig Holding, aflată sub conducerea investitorilor experimentați Sacha și Augusta Dragic. Sacha Dragic este fondatorul Superbet. Fratele Ursulei von der Leyen, Hans-Holger Albrecht, a fost numit anul acesta Preşedinte al grupului Superbet.

Superbet, una dintre cele mai mari companii de jocuri de noroc online din Europa, specializată în tehnologia pariurilor, înregistrează o cifră de afaceri anuală de 1,1 miliarde de dolari. Compania a anunţat numirea lui Hans-Holger Albrecht, fratele lui von der Leyen, în funcţia de preşedinte în februarie, în paralel cu un plan global de extindere, potrivit .

Sprijinită financiar de firma americană de gestionare a activelor Blackstone, intrarea Superbet pe piaţa de asigurări din România survine după ani de intrigă financiară şi politică în sector, care s-au încheiat cu plecarea forţată a unei dintre cele mai mari companii de asigurări din ţară, Euroins, după ce aceasta a susţinut că a fost supusă unei campanii de hărţuire din partea ASF.

Deputatul european AfD, Gunnar Beck, consideră că atitudinea UE este suficient de opacă și că va semnala problema către Avocatul Poporului European, menţionând în mod direct relaţia fratelui lui von der Leyen cu sectorul asigurărilor din România.

Într-o declaraţie, Beck condamnă potenţialele repercusiuni asupra şoferilor români obişnuiţi care ar putea rămâne fără asigurare atât în ţară, cât şi în străinătate, susţinând că acest caz reprezintă o dovadă suplimentară a incompetenţei lui von der Leyen pentru funcţia de vârf în Comisie, potrivit .

Conform sursei citate, judecând după situaţia prezentă, o companie condusă de fratele lui von der Leyen ar obţine beneficii dintr-un gol semnificativ de pe piaţă lăsat în urma plecării Euroins.

Teoretic, 11 octombrie este ultima zi în care mai sunt plafonate prețurile polițelor RCA, însă Guvernul face deja demersuri legale pentru a prelungi aplicabilitatea măsurii până la finalul anului curent. Proiectul de HG inițiat în acest sens ar trebui adoptat și oficializat în perioada următoare, potrivit

ASF vrea să prelungească forma de plafonare a tarifelor RCA până pe 31 decembrie 2023. Motivul: „numărul ridicat de contracte de asigurare RCA a căror valabilitate va înceta în perioada următoare“.