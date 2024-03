Oana Țoiu: Eliminarea taxei pe boală s-a blocat în ipocrizia politică a coaliției de guvernare (VIDEO)

Eliminarea taxei pe boală s-a blocat în ipocrizia politică a coaliției de guvernare, a declarat deputata USR Oana Țoiu, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Oana Țoiu (USR), pe B1 TV, despre taxa pe boală

Întrebat unde s-a blocat proiectul de eliminare a taxei, deputata USR a spus: „S-a blocat în ipocrizia politică a coaliției de guvernare (…). Când au scos această ordonanță, în decembrie, în consultare publică, vă reamintesc că nici premierul, nici ministrul Finanțelor n-au spus o șoaptă măcar despre faptul că toți bolnavii din România, care au contribuit la asigurările de sănătate, vor avea veniturile scăzute cu 10%”.

„Am ieșit noi în conferință de presă și le-am arătat că acesta va fi impactul. Apoi, domnul Boloș a intrat în direct, la jumătate de oră după conferința USR, și a spus că mint eu și că nu va afecta, de exemplu, mamele care tocmai au născut. Acum suntem în martie, sunt deja aproape 100 de zile de când se aplică această taxă pe boală, și oamenii nu mai trebuie să decidă dacă mă cred pe mine sau pe domnul Boloș, pentru că se vede în fluturașii de salariu”, a continuat Oana Țoiu.

„Sunt afectate angajatele care tocmai au născut, sau cu sarcini cu risc maternal. Sunt un milion de euro încasați acum, în luna martie, când toți politicienii s-au plimbat pe la televizor, zicând cât de mult respectă femeile, mamele, cum trebuie să creștem demografia, un milion de euro au fost luați în luna martie de la femeile angajate, care au contribuit în unele cazuri ani de zile și care au avut ghinionul să nască pe mandatul domnului Boloș”, a adăugat parlamentara de opoziție.

USR a depus un proiect de eliminare a taxei pe boală

„Noi am depus și o lege de eliminare a acestei taxe, și un set de amendamente la ordonanța care le-a creat, și ei le-au blocat pe amândouă. Chiar luni am fost în Senat, în comisia de muncă, unde trebuia luată această decizie, și surpriza a fost că am reușit să creăm o majoritate pentru eliminarea taxei pe boală și apoi președintele comisiei a inventat un vot al unui senator absent”, a continuat Oana Țoiu.