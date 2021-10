OMV urmează să se scindeze în două companii

Articol apărut în cotidianul vienez KURIER în ediția din 30.10.2021

Noua strategie. Simulări despre împărțirea în New Energy și OMV Chemicals, 6 până la 8 miliarde de euro capital proaspăt de la investitori, energia este luată astfel de pe bursă, sediile centrale rămân la Viena.

În cea mai mare companie cotată la bursa din Austria, nicio piatră nu va rămâne neîntoarsă. Acum se cunosc tot mai multe detalii despre posibila scindare a OMV, (societate în proprietate, at) parțial de stat în două companii, despre care (cotidianul vienez, at) KURIER a fost primul mediu care a relatat.

Timp de patru săptămâni, o echipă de proiect lucrează la modul în care cea mai valoroasă investiție corporativă a Austriei ar trebui să fie potrivită pentru viitor. Nimic nu este încă definitiv. Consiliul de supraveghere, deja informat în prealabil, trebuie să-și dea acordul, respectiv cei doi acționari principali Mubadala (Abu Dhabi) și holdingul de stat, ÖBAG.

Șeful OMV Alfred Stern a indicat că transformarea merge în direcția petrochimiei precum și a economiei circulare. Participația de 75% la grupul de produse chimice și plastice Borealis, care a fost cea mai mare preluare din Austria, în valoare de patru miliarde, este motorul de creștere al concernului.

Borealis, împreună cu cele trei rafinării și stațiile de alimentare – downstream vor forma „OMV Chemicals”, care va rămâne inima noului OMV.

Afacerile din energie, domeniile de explorare și producție precum și proiectele cu energii regenerabile vor fi încorporate într-o companie separată.

În ciuda tuturor Green Deals ar fi o prostie economică dacă OMV ar reduce afacerea din energie. Pentru că realitatea este diferită de ceea ce și-ar dori Greenpeace & Co. Cererea de energie continuă să crească la nivel mondial. Energiile regenerabile nici măcar nu vor putea acoperi ratele de creștere. În timp ce importanța petrolului va scădea, gazul va rămâne cea mai importantă sursă de energie din lume în următorii 30 de ani.

Investitorii vor avea posibilitatea să participe majoritar la nou înființată „New Energy Company”. Cu referire la societăți mari de Private-Equitiy, precum Carlyle, care continuă să investească în companii energetice. Investițiile mari, în curs de desfășurare, necesare producției de petrol și gaze nu mai vor veni de la OMV, ci de la noii proprietari. Nu a fost încă decis dacă OMV și/sau holdingul de stat ÖBAG vor deține acțiuni minoritare.

Se calculează că OMV ar putea câștiga șase până la opt miliarde de euro capital proaspăt pentru New Energy. Acest capital urmează să fie investit în industria petrochimică, care se poate extinde astfel mai repede decât prin forțe proprii. Este posibil ca Mubadala să vândă către OMV restul de 25 % din Borealis, prețul de achiziție fiind estimat la 3 până la 4 miliarde de euro.

Delistare de la bursă

Sectorul energetic nu ar mai fi listat la bursă. Asta l-ar face mai independent de Verzi (partidul verzilor, at). Astăzi, nicio companie listată nu își poate permite să ignore mișcările ecologice care pot afecta companiile de petrol și gaze. Cu o delistare, New Energy nu ar mai fi în atenția publicului.

CEO-ul noii companii de energie va fi vice-general OMV Johann Pleininger, care a fost șeful departamentului de explorare și producție de mulți ani. Chiar dacă a fost învins de Stern în cursa pentru postul de șef la OMV, ambii manageri de top lucrează bine împreună, se aude de la companie.

Țelul: în cinci până la șase ani, ambele companii ar trebui să fie la fel de mari precum e OMV este astăzi. Locurile de muncă de păstrează și ambele sedii centrale urmează să rămână la Viena.

Întrebarea este cum vor fi primite aceste planuri în politica internă a Austriei. Se aud deja temeri cum că antreprenorii prieteni cu Putin, precum Siegfried Wolf, ar putea cumpăra New Energy ca un deschizător de uși pentru Gazprom etc. Prietenul lui Wolf, Rainer Seele, care are o afinitate puternică pentru Rusia, nu mai este șeful OMV. Cu toate acestea, ÖBAG, care reunește participațiile Republicii Austria și care este, totuși, foarte slăbit, este acum chemat să reprezinte interesele Austriei.

