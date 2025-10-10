Pacea din Gaza, care a intrat în vigoare, a dus la iefinirea barilului de petrol american. Prețul a scăzut sub un prag psihologic, de 60 de dolari, pentru prima oară în ultimele luni.

Pacea din Gaza ieftinește petrolul

Cotația pentru barilul de petrol american a scăzut sub 60 de dolari, pentru tranzacțiile derulate vineri, acesta fiind cel mai scăzut nivel înregistrat din aprilie. Prețul a fost influențat de pacea din Gaza, care a intrat în vigoare odată cu încetarea focului și retragerea armatei israeliene. petrolului este foarte sensibilă la evoluția situaţiei din Orientul Mijlociu

Or, odată cu intrarea în vigoare a acordului impus de Donald Trump oferta pe piața petrolului a cunoscut o creștere, în raport cu cererea. Iar acest lucru a dus la reducerea prețului de vânzare. Astfel, preţul barilului West Texas Intermediate (WTI) la livrare în noiembrie a scăzut cu 2,81%, la 59,78 de dolari către ora 14.20 GMT.

Totodată, prețul pentru barilul Brent extras din Marea Nordului, cu livrare în luna decembrie, a scăzut cu 2,68% la 63,47 de dolari.

Acordul impus de Trump a intrat în vigoare

Pacea din Gaza a devenit realitate, cel puțin pentru o perioadă, după ce armata israeliană (IDF) a anunţat că acordul de încetare a focului a intrat în vigoare. s-au retras acum la liniile de desfăşurare convenite anterior.

Într-o declaraţie publicată pe Telegram, IDF a transmis că unitățile sale „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate”. Retragerea a început la ora locală 12:00.

„Trupele IDF din Comandamentul de Sud sunt desfăşurate în zonă şi vor continua să elimine orice ameninţare imediată”, se arată în declarația transmisă de IDF.

În prezent, armata israeliană, IDF, controlează acum 53% din Fâşia Gaza, însă majoritatea acestor regiuni aflate sub ocupație sunt situate în afara zonelor urbane.

Pacea din Gaza readuce palestinienii în zonele abadonate

Mii de palestinieni s-au pus în mişcare, vineri, spre nordul Fâşiei Gaza, după anunţarea încetării focului, au observat jurnaliştii AFP aflaţi la Nousseirat, în centrul teritoriului. Pacea din Gaza i-a făcut să revină la vechile locuințe din localitățile pe care le-a abandonat de frica războiului.

Un şir aproape neîntrerupt de pietoni mergea de-a lungul şoselei al-Rashid: Aceasta este o şosea de coastă care merge de-a lungul Mediteranei, spre nordul Fâşiei Gaza. De asemenea, mai multe vehicule se deplasau încet în aceeaşi direcţie, în mijlocul mulţimii.

Postul de frontieră de la Rafah, dintre Fâşia Gaza şi Egipt, va fi redeschis marţi, 14 octombrie, şi EUBAM, misiunea UE de supraveghere, va fi din nou desfăşurată acolo, a anunţat vineri guvernul italian.

şi a prizonierilor palestinieni vor începe duminică, 12 octombrie.