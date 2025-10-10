B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Pacea din Gaza reduce prețul petrolului. Barilul american a scăzut sub 60 de dolari

Pacea din Gaza reduce prețul petrolului. Barilul american a scăzut sub 60 de dolari

Adrian Teampău
10 oct. 2025, 18:28
Pacea din Gaza reduce prețul petrolului. Barilul american a scăzut sub 60 de dolari
Foto: Hepta - DPA Images / Abed Rahim Khatib
Cuprins
  1. Pacea din Gaza ieftinește petrolul
  2. Acordul impus de Trump a intrat în vigoare
  3. Pacea din Gaza readuce palestinienii în zonele abadonate

Pacea din Gaza, care a intrat în vigoare, a dus la iefinirea barilului de petrol american. Prețul a scăzut sub un prag psihologic, de 60 de dolari, pentru prima oară în ultimele luni.

Pacea din Gaza ieftinește petrolul

Cotația pentru barilul de petrol american a scăzut sub 60 de dolari, pentru tranzacțiile derulate vineri, acesta fiind cel mai scăzut nivel înregistrat din aprilie. Prețul a fost influențat de pacea din Gaza, care a intrat în vigoare odată cu încetarea focului și retragerea armatei israeliene. Cotația petrolului este foarte sensibilă la evoluția situaţiei din Orientul Mijlociu

Or, odată cu intrarea în vigoare a acordului impus de Donald Trump oferta pe piața petrolului a cunoscut o creștere, în raport cu cererea. Iar acest lucru a dus la reducerea prețului de vânzare. Astfel, preţul barilului West Texas Intermediate (WTI) la livrare în noiembrie a scăzut cu 2,81%, la 59,78 de dolari către ora 14.20 GMT.

Totodată, prețul pentru barilul Brent extras din Marea Nordului, cu livrare în luna decembrie, a scăzut cu 2,68% la 63,47 de dolari.

Acordul impus de Trump a intrat în vigoare

Pacea din Gaza a devenit realitate, cel puțin pentru o perioadă, după ce armata israeliană (IDF) a anunţat că acordul de încetare a focului a intrat în vigoare. Trupele israeliene s-au retras acum la liniile de desfăşurare convenite anterior.

Într-o declaraţie publicată pe Telegram, IDF a transmis că unitățile sale „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate”. Retragerea a început la ora locală 12:00.

„Trupele IDF din Comandamentul de Sud sunt desfăşurate în zonă şi vor continua să elimine orice ameninţare imediată”, se arată în declarația transmisă de IDF.

În prezent, armata israeliană, IDF, controlează acum 53% din Fâşia Gaza, însă majoritatea acestor regiuni aflate sub ocupație sunt situate în afara zonelor urbane.

Pacea din Gaza readuce palestinienii în zonele abadonate

Mii de palestinieni s-au pus în mişcare, vineri, spre nordul Fâşiei Gaza, după anunţarea încetării focului, au observat jurnaliştii AFP aflaţi la Nousseirat, în centrul teritoriului. Pacea din Gaza i-a făcut să revină la vechile locuințe din localitățile pe care le-a abandonat de frica războiului.

Un şir aproape neîntrerupt de pietoni mergea de-a lungul şoselei al-Rashid: Aceasta este o şosea de coastă care merge de-a lungul Mediteranei, spre nordul Fâşiei Gaza. De asemenea, mai multe vehicule se deplasau încet în aceeaşi direcţie, în mijlocul mulţimii.

Postul de frontieră de la Rafah, dintre Fâşia Gaza şi Egipt, va fi redeschis marţi, 14 octombrie, şi EUBAM, misiunea UE de supraveghere, va fi din nou desfăşurată acolo, a anunţat vineri guvernul italian.

Operaţiunile de eliberare a ostaticilor israelieni şi a prizonierilor palestinieni vor începe duminică, 12 octombrie.

Tags:
Citește și...
Alexandru Nazare: „Când România are argumente, atunci nu trebuie să cedeze în negocierea europeană”
Economic
Alexandru Nazare: „Când România are argumente, atunci nu trebuie să cedeze în negocierea europeană”
BNR menține dobânda cheie la 6,5%. Estimări legate de evoluția inflației și a economiei
Economic
BNR menține dobânda cheie la 6,5%. Estimări legate de evoluția inflației și a economiei
BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
Economic
BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
Noi tarife la OSIM din 2026. Cum îi afectează majorarea taxelor pe antreprenori
Economic
Noi tarife la OSIM din 2026. Cum îi afectează majorarea taxelor pe antreprenori
Politicile guvernamentale de austeritate aduc sărăcie. Românii nu mai fac față scumpirilor
Economic
Politicile guvernamentale de austeritate aduc sărăcie. Românii nu mai fac față scumpirilor
Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
Economic
Criza pensiilor publice se adâncește. Ce soluții există pentru sistemul public de pensii
Mihai Daraban: Expertiza operatorilor din Constanța, recunoscută de partenerii kazahi și chinezi
Economic
Mihai Daraban: Expertiza operatorilor din Constanța, recunoscută de partenerii kazahi și chinezi
Cazinourile și sălile de păcănele ar putea funcționa doar stațiunile turistice. Proiect legislativ depus la Senat
Economic
Cazinourile și sălile de păcănele ar putea funcționa doar stațiunile turistice. Proiect legislativ depus la Senat
Mii de firme din România riscă să fie declarate inactive fiscal. Cum pot evita antreprenorii această situație?
Economic
Mii de firme din România riscă să fie declarate inactive fiscal. Cum pot evita antreprenorii această situație?
Energia electrică se poate ieftini imediat. Soluția propusă de specialiști, refuzată de guvern
Economic
Energia electrică se poate ieftini imediat. Soluția propusă de specialiști, refuzată de guvern
Ultima oră
18:58 - Grevă pe aeroporturile internaționale din Roma. Avertizare MAE pentru românii care călătoresc în Italia
18:57 - Românii au început căutările pentru porcul de Crăciun. Cât a ajuns să costă un kilogram de carne
18:44 - Verificări în toată țara. ANPC a aplicat amenzi record pentru nereguli în magazine și restaurante
18:22 - O postare făcută de mama lui Justin Bieber i-a îngrijorat pe fanii artistului: „Duhule Sfânt, vindecă fiecare rană”. Cum a răspuns cântărețul
17:59 - Parlamentul, de la instituție fundamentală, la sinecură costisitoare. Întreținerea unui parlamentar costă 12.000 de euro pe lună
17:14 - Un celebru comentator sportiv a încetat tragic din viață, la 52 de ani. Ce i-a adus sfârșitul
16:40 - Un bărbat a pretins timp de două decenii că este orb pentru a încasa pensie. Cum a ieșit la iveală adevărul
16:37 - Newsweek: Extremiștii ar putea conduce Franța, singura țară UE cu arme nucleare. Coșmarul Bruxelles-ului
16:27 - 5 greșeli care scurtează viața anvelopelor de iarnă – și cum le poți evita
16:24 - Captură record în Portul Constanța. Poliția a descoperit aproape un miliard de euro în bancnote false (Galerie foto)