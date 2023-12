Patronatele critică intenția Guvernului de a crește salariul minim de la 1 octombrie / Radu Burnete (Concordia): „Guvernul să își asume un pachet de măsuri pe care să îl discute cu noi”

Radu Burnete, director executiv Concordia, a criticat într-o intervenție pentru emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, intenția Guvernului de a crește salariul minim de la 1 octombrie. Acesta a precizat că este o cutumă ca salariul minim să fie negociat cu patronatele în toamnă și să fie crescut de la 1 ianuarie anul următor.

„Se lucrează urgent la pachetul ăsta de vreo 2 luni de zile. Chiar spuneam zilele trecute că am fi avut timp să stăm săptămânal în grupuri de lucru să ne consultăm așa cum ne place să o facem și cum cerem. În privința salariului minim nu sunt multe de făcut. Din punctul meu de vedere este inacceptabil să încălcăm o cutumă pe care o avem de foarte mulți ani de zile, și anume că el se negociază în toamnă și intră în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor.

E un lucru cu care companiile din România s-au obișnuit. Era măcar ceva predictibil în tot haosul ăsta. Acum vii să spui că crește de la 1 octombrie la 3.300 de lei. Nu înțeleg de ce alege Guvernul să facă asta. Nu înțeleg ce câștigăm 3 luni de zile. Sigur că răspunsul poate fi dar ce pierd companiile în 3 luni de zile? Păi pierd pentru că aveau niște bugete pe anul acesta, bugete care în marea lor majoritate sunt alocate, cheltuite, investițiile s-au făcut. Le dăm peste cap calculele. Când ai zeci, sute sau mii de angajați e o problemă asta. Eu sper că nu va rămâne așa și chiar dacăd e la 1 octombrie începem să discutăm și să ne gândim și agreăm cam care va fi salariul acest salariu va crește de la 1 ianuarie 2024”.

Radu Burnete a criticat faptul că Guvernul nu și-a asumat încă niciun document oficial privind măsurile fiscale:

„Au existat maxim discuții informale pentru că deocamdată noi nu am văzut un pachet oficial de măsuri asumat de Guvernul României. Vedem fie link-uri care ajung la noi, fie documente pe care le publicați dumneavoastră. Am ajuns să trimitem scrisori în care începem cu dacă într-adevăr s-ar întâmpla cum am auzit că s-ar putea întâmpla…este un pic ridicol. Solicitarea noastră este să încetăm acest dute-vino, Guvernul să își asume un pachet de măsuri pe care să îl discute cu noi, unde mai există spațiu de dialog”.