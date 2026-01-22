Pensionarii din străinătate care încasează de la statul român, riscă suspendarea plății dacă nu respectă noile reglementări. Aceștia au la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a depune dovada oficială că sunt viață și pentru a evita blocarea veniturilor lunare.

Cine sunt pensionarii din străinătate vizați

Noile reglementări legislative se aplică tuturor pensionarilor din străinătate care au reședința sau domiciliul în afara granițelor. Conform noii legi a pensiilor, acești beneficiari au obligația de a trimite un certificat de viață de două ori pe an,. Prima etapă este programată între 1 ianuarie și 31 martie. Această procedură este esențială pentru autorități să se asigure că fondurile ajung la destinatarii de drept în timp util.

Ce reprezintă un certificat de viață

Pentru ca documentul să fie valabil, acesta nu trebuie doar semnat de pensionarii din străinătate, ci necesită și o certificare oficială din partea instituțiilor străine. Persoanele vizate trebuie să meargă la notar, la o ambasadă sau la un medic de familie din țara în care sunt stabiliți pentru a obține o semnătură autorizată. Această validare confirmă identitatea beneficiarului și reprezintă singura dovadă acceptată de Casa de Pensii pentru a continua virarea banilor.

Ce se întâmplă dacă documentul nu ajunge la timp

Nerespectarea termenului limită de 31 martie atrage după sine suspendarea automată a pensiei începând cu luna următoare, respectiv luna aprilie. Pensionarii pot evita această situație neplăcută prin trimiterea certificatului prin e-mail, scanat sau prin poșta clasică către sediul județean unde au dosarul. Orice întârziere sau eroare în completarea datelor duce la blocaje. Aceste situații neplăcute pot lăsa pensionarii din străinătate fără venituri pe o perioadă nedeterminată.

Este important de precizat că reluarea plății se va face după depunerea documentului valid, însă procesul poate dura chiar și câteva săptămâni. În acest interval, persoanele care depind de această sumă pot întâmpina dificultăți financiare majore. Din această cauză, autoritățile recomandă trimiterea certificatului cu cel puțin două săptămâni înainte de termen, potrivit