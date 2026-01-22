B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie

Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie

Elena Stanciu
22 ian. 2026, 16:44
Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine sunt pensionarii din străinătate vizați
  2. Ce reprezintă un certificat de viață
  3. Ce se întâmplă dacă documentul nu ajunge la timp

Pensionarii din străinătate care încasează pensie de la statul român, riscă suspendarea plății dacă nu respectă noile reglementări. Aceștia au la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a depune dovada oficială că sunt viață și pentru a evita blocarea veniturilor lunare.

Cine sunt pensionarii din străinătate vizați

Noile reglementări legislative se aplică tuturor pensionarilor din străinătate care au reședința sau domiciliul în afara granițelor. Conform noii legi a pensiilor, acești beneficiari au obligația de a trimite un certificat de viață de două ori pe an,. Prima etapă  este programată între 1 ianuarie și 31 martie. Această procedură este esențială pentru autorități să se asigure că fondurile ajung la destinatarii de drept în timp util.

Ce reprezintă un certificat de viață

Pentru ca documentul să fie valabil, acesta nu trebuie doar semnat de pensionarii din străinătate, ci necesită și o certificare oficială din partea instituțiilor străine. Persoanele vizate trebuie să meargă la notar, la o ambasadă sau la un medic de familie din țara în care sunt stabiliți pentru a obține o semnătură autorizată. Această validare confirmă identitatea beneficiarului și reprezintă singura dovadă acceptată de Casa de Pensii pentru a continua virarea banilor.

Ce se întâmplă dacă documentul nu ajunge la timp

Nerespectarea termenului limită de 31 martie atrage după sine suspendarea automată a pensiei începând cu luna următoare, respectiv luna aprilie. Pensionarii pot evita această situație neplăcută prin trimiterea certificatului prin e-mail, scanat sau prin poșta clasică către sediul județean unde au dosarul. Orice întârziere sau eroare în completarea datelor duce la blocaje. Aceste situații neplăcute pot lăsa pensionarii din străinătate fără venituri pe o perioadă nedeterminată.

Este important de precizat că reluarea plății se va face după depunerea  documentului valid, însă procesul poate dura chiar și câteva săptămâni. În acest interval, persoanele care depind de această sumă pot întâmpina dificultăți financiare majore. Din această cauză, autoritățile recomandă trimiterea certificatului cu cel puțin două săptămâni înainte de termen, potrivit cancan

Tags:
Citește și...
Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
Economic
Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
Construcția unei case în 2026 costă mai mult ca oricând. Prețurile reale pentru 100 mp îi șochează pe români
Economic
Construcția unei case în 2026 costă mai mult ca oricând. Prețurile reale pentru 100 mp îi șochează pe români
Indemnizația pentru creșterea copilului în 2026. Cine are dreptul și cum se stabilește valoarea
Economic
Indemnizația pentru creșterea copilului în 2026. Cine are dreptul și cum se stabilește valoarea
Piața muncii din România se schimbă! Salariile vor fi afișate în anunțuri, iar candidații vor ști de la început cât pot câștiga
Economic
Piața muncii din România se schimbă! Salariile vor fi afișate în anunțuri, iar candidații vor ști de la început cât pot câștiga
Cumpărarea unei locuințe în 2026. Cât costă un apartament din anii ’70 față de unul nou
Economic
Cumpărarea unei locuințe în 2026. Cât costă un apartament din anii ’70 față de unul nou
Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii
Economic
Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii
Giganții fast-food din România profită de suferința puilor, dar nu fac niciun progres în creșterea bunăstării animalelor (Raportul „The Pecking Order 2025”)
Economic
Giganții fast-food din România profită de suferința puilor, dar nu fac niciun progres în creșterea bunăstării animalelor (Raportul „The Pecking Order 2025”)
Întârzieri și așteptări pentru programul „Sprijin pentru România”. Când ar putea fi alimentate cardurile sociale în 2026
Economic
Întârzieri și așteptări pentru programul „Sprijin pentru România”. Când ar putea fi alimentate cardurile sociale în 2026
Ana-Maria Săbiescu, Deloitte: România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală
Economic
Ana-Maria Săbiescu, Deloitte: România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală
Industria HoReCa, sub presiune în 2026. Ce avertizează patronatele despre viitorul restaurantelor
Economic
Industria HoReCa, sub presiune în 2026. Ce avertizează patronatele despre viitorul restaurantelor
Ultima oră
17:36 - Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
17:29 - Nominalizările la Oscar 2026 au fost anunțate oficial! Nimeni nu se aștepta la asta: un film face istorie cu 16 selecții
17:14 - Noul șef al AEP propune modificarea legislației electorale. Adrian Țuțuianu s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile
16:42 - Zmeura de aur 2026. Cele mai neinspirate producții cinematografice vor fi „recompensate” pe 14 martie
16:36 - Construcția unei case în 2026 costă mai mult ca oricând. Prețurile reale pentru 100 mp îi șochează pe români
16:34 - S-a terminat întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Ce se întâmplă cu războiul din Ucraina. Zelenski e tot nemulțumit și critică SUA, NATO și Europa
15:58 - Protestatarii l-au așteptat pe Ilie Bolojan cu pietre. Ce l-a sfătuit SPP-ul? Dezvăluirile șefului CJ Botoșani: „Vă dau o poză!” (VIDEO)
15:54 - Caz cutremurător în Marea Britanie! O femeie a fost ținută captivă timp de 25 de ani în propria casă
15:42 - Newsweek: Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet
15:36 - Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.