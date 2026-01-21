Schimbare majoră pe piața muncii din România! În mai puțin de șase luni, firmele vor fi obligate să spună clar ce salarii oferă pentru posturile scoase la concurs. Practic, angajatorii nu vor mai putea „ocoli” subiectul banilor încă din anunțul de angajare. va trebui clarificat din primele discuții cu un candidat.

Cât de transparentă devine piața muncii în privința salariilor

începe să se schimbe vizibil, iar salariul nu mai este un subiect „ascuns” în recrutare. Directiva europeană privind transparența salarială îi obligă pe angajatori să le comunice candidaților cât pot câștiga. De asemenea, companiile trebuie să ofere informații despre nivelurile salariale pentru posturi similare.

În acest context, tot mai multe companii au început deja să afișeze câștigurile în anunțurile de angajare. Cele mai multe sunt din domenii precum vânzări și industrie. Pe o platformă de recrutare cu peste 20.000 de oferte active, aproximativ 9.000 au salariul trecut direct în anunț. De cele mai multe ori, aceste informații sunt disponibile pentru joburi precum casieri, curieri sau șoferi.

„Pentru candidați salariul este principalul aspect la care se uită atunci când vor să se angajeaze și se asigură nu pierd niște pasi in procesul recrutării”, a declarat un specialist în resurse umane al unei platforme de recrutare.

Totuși, transparența nu este general valabilă. În cazul posturilor care cer specialiști, veniturile rămân în continuare confidențiale. Negocierea se face cel mai frecvent direct, în discuții individuale, „unu la unu”.

Ce schimbări aduce directiva pentru angajați și angajatori

Transparența salarială devine, treptat, o regulă și nu o excepție. Conform directivei europene, candidații vor trebui să fie informați încă din start despre salariul minim și salariul maxim pentru postul la care aplică, astfel încât să știe exact la ce să se aștepte. În paralel, companiile vor avea obligația să raporteze diferențele de plată dintre femei și bărbați, pentru a putea fi identificate și corectate inegalitățile.

O schimbare importantă este și pentru angajați. Aceștia vor avea dreptul să afle media veniturilor colegilor care lucrează pe poziții similare.

„Măcar un minim și maxim. Și noi ca angajați să știm unde să investim pentru recrutare și la fel și angajatorii să nu piardă timp”, a spus o femeie pentru stirileprotv.ro.

La nivelul , femeile câștigă în prezent, în medie, cu aproximativ 12% mai puțin decât bărbații. Totuși, decalajele diferă mult de la o țară la alta, iar directiva își propune să schimbe această realitate.

„Reducere discrepanțele, iar angajații au mai multă incredere, este un pas important spre o piață a muncii compententă”, a transmis un specialist în resurse umane.

În ceea ce privește obligațiile de raportare, firmele cu peste 250 de angajați vor raporta anual diferențele salariale, în timp ce angajatorii mai mici vor face acest lucru o dată la trei ani. Iar dacă se constată o diferență de peste 5% între salariile femeilor și bărbaților care desfășoară aceeași muncă, companiile vor fi obligate să intervină și să ia măsuri concrete.