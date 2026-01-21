Tot mai mulți români sunt nevoiți să își schimbe planurile legate de cumpărarea unei locuințe. Taxele mai mari și scumpirea apartamentelor îi determină pe mulți să caute variante la periferia orașelor. Pentru alții, ideea de a deveni proprietari rămâne, deocamdată, doar un plan pus pe pauză. Cei care nu se grăbesc aleg să mai rămână și să aștepte vremuri mai bune. Între timp, piața imobiliară dă semne evidente de încetinire. Vânzările continuă să scadă, semn că tot mai puțini își permit sau își asumă o achiziție în această perioadă.

De ce tot mai puțini români cumpără locuințe în București

Scăderea vânzărilor se vede cel mai clar în București, unde . În 2025, în Capitală, excluzând Ilfov, au fost înregistrate aproximativ 105.000 de tranzacții, cu 11% mai puține față de 2024. Prețurile însă influențează direct decizia de achiziție, iar diferențele dintre zone și tipurile de bloc sunt tot mai mari.

De exemplu, un apartament cu două camere din anii ’70 poate fi găsit și sub 70.000 de euro în Drumul Taberei. Dacă este într-un imobil mai nou, prețul urcă rapid spre 100.000 de euro. Specialiștii spun că problema principală vine din lipsa proiectelor rezidențiale noi, pentru că în ultimii ani s-au autorizat prea puține construcții.

„Nu avem suficiente construcţii noi. S-au autorizat foarte puţine în ultimii patru, cinci, şase ani. Tendinţa este atât la două camere, cât şi la trei camere – spaţiile locative devin din ce în ce mai mici, cu din ce în ce mai puţine spaţii de trecere, de depozitare”, a transmis un specialist vânzări, notează observatornews.ro.

În acest context, comportamentul pieței este previzibil. Tot mai mulți se reorientează spre periferie, acolo unde prețurile sunt mai suportabile și opțiunile par mai multe.

Ce îi determină pe mulți să pună pe pauză achiziția unei locuințe