Hidroelectrica a reluat oficial procesul de facturare pentru consumul lunii decembrie, după ce sistemele informatice au fost oprite temporar pentru o modernizare a acestora. Clienții companiei pot vedea deja sumele de plată actualizate, chiar dacă documentele fizice nu au ajuns încă în poștă sau pe e-mail.

De ce a fost oprită emiterea facturilor Hidroelectrica

Compania a decis suspendarea temporară a activității de între 1 și 20 ianuarie pentru a implementa un nou sistem de digitalizare a datelor. Această schimbare a bazelor de date către o platformă mai modernă a fost necesară pentru a asigura o procesare mai rapidă și mai sigură a informațiilor pentru cei un milion de consumatori. În acest interval, operațiunile de emitere a facturilor sau alocarea plăților prin transfer bancar au fost oprite.

Cum pot afla clienții cât au de plată

Deși trimiterea facturilor prin metode clasice pot înregistra întârzieri, toate sumele actualizate sunt vizibile prin intermediul aplicației mobile iHidro. Reprezentanții furnizorului explică faptul că platforma digitală permite vizualizarea consumului și a datoriilor curente imediat ce acestea sunt generate de noul sistem. Clienții sunt sfătuiți să urmărească direct din aplicație pentru a fi la curent cu plățile, fără a mai aștepta factura fizică prin poștă.

Ce probleme întâmpină compania

Dincolo de procesul de digitalizare, Hidroelectrica traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar din cauza scăderii drastice a producției de energie. Seceta severă a afectat debitul râurilor, ceea ce a dus la o scădere de peste 20% a energiei produse în propriile hidrocentrale față de anul trecut. Pentru a-și putea respecta contractele către clienți, compania a fost obligată să cumpere cantități mari de energie de pe piața liberă, fapt care e generat o reducere semnificativă a profitului.

Situația aceasta a pus presiune pe bugetul companiei, deoarece prețurile de achiziție a energiei de pe piața liberă au fost mai mari decât costurile de producție proprie, potrivit