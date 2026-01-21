B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii

Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii

Ana Beatrice
21 ian. 2026, 18:31
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât costă, de fapt, un trai decent pentru o familie cu doi copii
  2. De ce nu mai ajunge salariul minim pentru un trai decent

O familie cu doi copii are nevoie, în prezent, de peste 10.000 de lei pe lună. Aceasta este suma estimată pentru a asigura un trai decent. Declarația a fost făcută miercuri de ministrul Muncii, Florin Manole, într-o intervenție la Antena 3 CNN. Acesta a explicat că suma reflectă cheltuielile reale ale unei familii.

Cât costă, de fapt, un trai decent pentru o familie cu doi copii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat la Antena 3 CNN că nivelul cheltuielilor diferă semnificativ între București și restul țării. Diferențele se văd mai ales la chirii și la costurile zilnice, de la piață până la utilități.

Acesta a subliniat că există un mecanism numit „venitul minim pentru un trai decent”, diferit de coșul minim de consum, care oferă o imagine mai realistă asupra nevoilor unei familii. Ultimul calcul, realizat în urmă cu patru ani de o fundație în colaborare cu statul român, indica o sumă de peste 8.000 de lei lunar.

„Pe baza acestui calcul, cred că două venituri medii, adică peste 5.000 de lei fiecare, ar reprezenta un venit decent pentru o familie cu doi copii. Acesta era calculul de acum patru ani. Ținând cont de inflație, vorbim astăzi de o sumă de peste 10.000 de lei”, a precizat Florin Manole.

De ce nu mai ajunge salariul minim pentru un trai decent

Sunt mulți cei care simt, zi de zi, că dreptul la o viață decentă este pus la încercare. Cu un salariu minim de aproximativ 2.600 de lei, românii nu reușesc să acopere cheltuielile de bază. Astfel, traiul devine o luptă de la o lună la alta. Guvernul anunță că, de la 1 iulie 2026, salariul minim va fi majorat cu doar 100 de lei net, o sumă care, în realitate, abia acoperă o factură la curent.

În acest context, ministrul Muncii a susținut încă din decembrie 2025 necesitatea creșterii salariului minim. „Evident, Ministerul Muncii a argumentat, o dată în plus, pentru nevoia creşterii salariului minim, din motive lesne de înţeles, inflaţie crescută, afectarea puterii de cumpărare. (…)”, a declarat acesta.

Mai mult, Florin Manole a subliniat că bugetul statului nu ar fi afectat negativ de o astfel de măsură, ci ar exista „doar un impact pozitiv”, prin creșterea încasărilor și a colectării la buget.

Tags:
