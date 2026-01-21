O familie cu doi copii are nevoie, în prezent, de peste 10.000 de lei pe lună. Aceasta este suma estimată pentru a asigura un decent. Declarația a fost făcută miercuri de ministrul Muncii, Florin Manole, într-o intervenție la Antena 3 CNN. Acesta a explicat că suma reflectă cheltuielile reale ale unei familii.

Cât costă, de fapt, un trai decent pentru o familie cu doi copii

Ministrul Muncii, , a explicat la Antena 3 CNN că nivelul cheltuielilor diferă semnificativ între București și restul țării. Diferențele se văd mai ales la chirii și la costurile zilnice, de la piață până la utilități.

Acesta a subliniat că există un mecanism numit „venitul minim pentru un trai decent”, diferit de coșul minim de consum, care oferă o imagine mai realistă asupra nevoilor unei familii. Ultimul calcul, realizat în urmă cu patru ani de o fundație în colaborare cu statul român, indica o sumă de peste 8.000 de lei lunar.

„Pe baza acestui calcul, cred că două venituri medii, adică peste 5.000 de lei fiecare, ar reprezenta un venit decent pentru o familie cu doi copii. Acesta era calculul de acum patru ani. Ținând cont de inflație, vorbim astăzi de o sumă de peste 10.000 de lei”, a precizat Florin Manole.

De ce nu mai ajunge salariul minim pentru un trai decent

Sunt mulți cei care simt, zi de zi, că dreptul la o viață decentă este pus la încercare. Cu un salariu minim de aproximativ 2.600 de lei, românii nu reușesc să acopere cheltuielile de bază. Astfel, traiul devine o luptă de la o lună la alta. Guvernul anunță că, de la 1 iulie 2026, cu doar 100 de lei net, o sumă care, în realitate, abia acoperă o factură la curent.

În acest context, ministrul Muncii a susținut încă din decembrie 2025 necesitatea creșterii salariului minim. „Evident, Ministerul Muncii a argumentat, o dată în plus, pentru nevoia creşterii salariului minim, din motive lesne de înţeles, inflaţie crescută, afectarea puterii de cumpărare. (…)”, a declarat acesta.

Mai mult, Florin Manole a subliniat că bugetul statului nu ar fi afectat negativ de o astfel de măsură, ci ar exista „doar un impact pozitiv”, prin creșterea încasărilor și a colectării la buget.