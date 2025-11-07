Percheziții la combinatul Galați. Rușii de la Gazprom, implicați în delapidarea combinatului

Mai multe percheziții în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, inclusiv la sediul social al Sidex Galați într-un dosar de delapidare şi evaziune fiscală. Un dosar cu un prejudiciu de 300 de milioane de euro în care este implicată și Gazprom.

Rolul Gazprom în devalizarea combinatului Galați

Dosarul este legat de tranzacţii frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în acest circuit fiind implicate o firmă din Singapore şi Gazprom Rusia. Procurorii au descoperit mai multe mecanisme prin care sume importante de bani ar fi fost scoase din patrimoniul societății Sidex Galați, începând din 2019.

O primă modalitate era legată de tranzacționare a unui număr important de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, inclusiv către Gazprom Rusia, pentru a justifica scoaterea din patrimoniul Sidex Galați a unor sume de ordinul milioanelor de euro.

De asemenea, anchetatorii au mai descoperit si că au fost încheiate contracte în dauna societății cu valori de peste 130 de milioane de euro. Procurorii vorbesc și despre mai multe contracte de prestări servicii ori de achiziții fictive. De asemenea, au fost descoperite mai multe tranzacții făcute în afara României cu societăți din Singapore, cu scopul de a manipula bilanțul contabil al societății.

Cum au dispărut 300 de milioane de euro

Pe scurt, în perioada 2019 – 2023, resurse financiare şi materiale ale , estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacţii intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea combinatului, cât şi a bugetului statului.