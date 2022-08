Peste 40.000 de curieri vor fi agenți ai Fiscului din noiembrie, o muncă neplătită care aduce costuri în plus pentru firmele de curierat

Un proiect de ordin al președintelui ANAF va transforma peste 40.000 de angajați ai Poștei și curieri în agenți ai Fiscului, potrivit . Nu numai că munca va fi neplătită, dar ea „va aduce costuri în plus” pentru firmele de curierat, după cum a explicat CEO-ul de la Fan Courier, Adrian Mihai.

Proiectul lansat în dezbatere publică se referă la legislația pentru „plata ramburs”. Practic, ANAF vrea să impoziteze persoanele fizice care vând regulat produse pe platforme de anunțuri sau grupuri de Facebook și încasează banii prin curier.

Altfel spus, ANAF îi va căuta pe cei care folosesc în mod regulat platforme de tip OLX sau grupuri de Facebook pentru a vinde produse prin curier, cu plata ramburs, și le va cere să achite impozit la stat.

„Noi va trebui să pregătim, să cheltuim bani – pe care nu ni-i decontează nimeni – şi să oferim ANAF-ului raportarea. Trebuie să am o echipă de oameni care să urmărească acest proces, va fi o cheltuială în departa­mentul IT, în departamentul financiar şi nu doar, va trebui să am oameni în fiecare zonă care să se ocupe de acest proces. Este o măsură care aduce costuri în plus. Nu suntem încă pregătiţi, dar va trebui să fim“, a explicat Adrian Mihai, CEO la FAN Courier.

În firmele de curierat și în Poșta Română lucrează 42.000 de angajați, iar ANAF spune că aceștia sunt intermediari pentru comercianţii online care activează „în zona gri“ şi care „preferă remi­terea rambursurilor încasate de operatorii de servicii de curierat de la clienţii finali tot cu numerar“, arată un document de pe site-ul Fiscului.

Noul proiect prevede că datele personale ale vânzătorului-persoană fizică, inclusiv codul numeric personal, adresa, numărul de telefon şi valoarea sumelor încasate prin plata ramburs, sunt transmise Fiscului de către firma de curierat.