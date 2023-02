Petre Daea, despre agricultura afectată de război: Comisia Europeană va interveni cu forme de sprijin în perioada următoare. România are de semănat în primăvară în jur de 5 milioane de hectare (VIDEO)

Petre Daea a declarat, luni dimineață, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru, că el și ceilalți miniștri ai agriculturii din statele UE au fost asigurați de comisarul european de resort că Bruxelles-ul „va interveni cu forme de sprijin în perioada imediat următoare”.

Petre Daea, pe B1 TV, despre agricultura afectată de război și despre măsurile de sprijin

Ministrul român al Agriculturii a explicat că războiul din Ucraina „a creat o serie întreagă de necazuri”.

„Noi (…), miniștrii din Consiliul de Miniștri ai Agriculturii, din țările care sunt în proximitatea conflictului, am prezentat luna trecută, în Consiliul de Miniștri, situația concretă din țările noastre și am avut date și cu argumente care atestă faptul că fermierii au avut de pierdut, sunt în situațiile acestea grele, dar generate, evident, de ceea ce spuneam mai devreme, motiv pentru care am făcut și un set de propuneri”, a precizat Petre Daea.

„Aceste propuneri s-au discutat în prezența comisarului pentru agricultură. Domnia sa, în prezentarea pe care a făcut-o și în răspunsul la problemele pe care noi le-am ridicat, ne-a dat această siguranță că Comisia Europeană va interveni cu forme de sprijin în perioada următoare. Noi așteptăm aceste forme de sprijin, folosindu-se rezerva de criză la dispoziția Comisiei, în așa fel încât să îi putem ajuta pe fermieri. Sper că această decizie a Comisiei Europene să se ia cât mai repede cu putință și până la viitoarea ședință a Consiliului de Miniștri să transmită care este modul în care se va opera, în așa fel încât să putem să intervenim în domeniul acesta deosebit de dificil, vizavi de situația fermierilor”, a adăugat el.

Potrivit oficialului, România are de semănat în această primăvară o suprafață de aproximativ 5 milioane de hectare.

„Peste câteva zile iată că începem la semănat, în câmp, iar România are o suprafață importantă de semănat în primăvara aceasta, în jur de 5 milioane hectare, din care aproape 4 milioane hectare cu porumb și floarea-soarelui, culturi a căror producție a fost afectată prin blocajul acesta care a apărut”, a adăugat ministrul Petre Daea.