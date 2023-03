Petre Daea îi trage la răspundere pe comercianții din domeniul agroalimentar: „Nu e în regulă să dai cu 7 lei kilogramul de ceapă, doar pentru că există un preţ mare pe piaţa internaţională” / Prețurile ar trebui să scadă în perioada următoare

a fost la finalul acestei săptămâni la Iași, la evenimentul cu tema „Oportunităţi de finanţare prin Planul Naţional Strategic 2023-2027”, organizat de Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii. Acolo a vorbit inclusiv despre scumpirile semnificative ale alimentelor, explicând că la ora actuală nu există motive ca prețurile să mai crească în perioada următoare, ci din contră să scadă, în contextul în care situația la nivelul pieței s-a mai liniștit.

Chiar dacă ultima perioadă a fost marcată de scumpiri, Daea susține că guvernul a scăzut preţurile la energie şi la gaze, iar acest lucru trebuie din sectorul agroalimentar.

Daea cere ieftinire alimentelor în perioada următoare

„Nu am văzut această creştere. Dimineaţă în piaţă la Iaşi un domn m-a cunoscut şi mi-a ridicat această întrebare. Am mers cu el să ne convingem care e situaţia reală. Nu au crescut şi e bine că nu au crescut. E bine să mai şi scadă. Sunt motive să se întâmple acest lucru. Vor scădea preţurile la alimente. Cred acest lucru, în condiţiile în care piaţa s-a liniştit, iar preţurile la importuri au scăzut. A scăzut şi la îngrăşăminte şi la energie. Guvernul a luat măsuri importante pentru preţurile la energie şi la gaze. Sunt motive serioase ca preţurile să nu mai crească, ba dimpotrivă, să scadă”, a afirmat ministrul Agriculturii, potrivit

Daea a vorbit inclusiv despre prețul cărnii de miel, pentru perioada Paștelui, preconizând că nu vor exista scumpiri semnificative în săptămânile următoare.

„Nu pot spune la miel, dar mă aştept să nu crească, dar sper să se valorifice toţi. Îi îndemn pe toţi să mănânce carne de miel de Paşte, să cumpărăm, că avem de unde şi să folosim această carne care este foarte bună şi dă ajutor crescătorilor de ovine”, a explicat Daea.

„Eu am fost azi dimineaţă în piaţă. Am cumpărat ceapă verde la Iaşi, ceapă uscată am luat ieri de la Botoşani. Şi le-am spus producătorilor că nu e în regulă să dai cu 7 lei kilogramul de ceapă, doar pentru că există un preţ mare pe piaţa internaţională. M-am uitat la fermieri, eu înţeleg că ei trebuie să câştige, dar toţi să ne gândim şi la buzunarul celor care cumpără produsele. Nu este o criză, ci o atitudine temporară pe care au luat-o cei ce vând acest produs. Sper să se liniştească”, a adăugat ministrul Petre Daea.