Eurostar a confirmat, marți, că toate trenurile ce leagă Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt suspendate până la o nouă informare. Cauza principală a acestei măsuri o reprezintă o „problemă de alimentare cu energie electrică în Tunelul Canalului Mânecii”, combinată cu o defecțiune la un tren Le Shuttle, serviciul care transportă vehicule prin tunel, a transmis compania, citată de .

Operatorul anticipează o „reluare treptată” a serviciului „de la ora 15:00” (ora Franței).

Eurostar a confirmat. Ce trenuri au fost anulate și ce trebuie să facă pasagerii

În urma acestei defecțiuni tehnice, traficul feroviar prin Tunelul Canalului Mânecii este complet blocat, afectând mii de pasageri care planificaseră călătorii între Marea Britanie și Europa continentală.

Toate trenurile programate să plece din Paris spre Londra la orele 15:12, 17:12, 20:12 și 21:12 au fost anulate, iar cursele din direcția Londra-Paris de la 14:31, 15:31 și 20:01 au suferit aceeași soartă. Pe ruta Bruxelles-Londra, trenurile de la 14:52 și 20:56 au fost anulate, iar pentru altele sunt afișate mesaje că anumite stații nu vor fi deservite.

Eurostar îi sfătuiește pe pasageri să nu se deplaseze către gări dacă nu au deja bilete valabile și să își reprogrameze călătoriile.

„Din cauza unei probleme cu alimentarea cu energie electrică aeriană din Tunelul și a unei defecțiuni ulterioare a trenului Le Shuttle, le recomandăm insistent tuturor pasagerilor noștri să își amâne călătoria pentru o altă dată. Vă rugăm să nu veniți la gară decât dacă aveți deja un bilet de călătorie. Regretăm că trenurile care pot circula sunt supuse întârzierilor severe și anulărilor de ultim moment.”, a transmis compania.

Cum sunt afectate serviciile Le Shuttle și ce recomandă autoritățile

Pe lângă Eurostar, și Le Shuttle a raportat întârzieri serioase. Pe partea britanică, timpii de așteptare sunt de aproximativ trei ore și jumătate, iar pe partea franceză de circa două ore. De asemenea, National Rail a emis un mesaj prin care îi îndeamnă pe pasageri să își replanifice călătoriile, avertizând asupra întârzierilor și anulărilor de ultim moment.