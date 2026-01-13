B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Piața imobiliară în 2026. Dezvoltatorii se așteaptă la o creștere a chiriilor

Piața imobiliară în 2026. Dezvoltatorii se așteaptă la o creștere a chiriilor

Adrian Teampău
13 ian. 2026, 12:04
Piața imobiliară în 2026. Dezvoltatorii se așteaptă la o creștere a chiriilor
Piața imobiliară
Cuprins
  1. Schimbare de orientare pe piața imobiliară
  2. Chiriile pentru birouri vor crește
  3. Ce investiții se vor face pe piața imobiliară
  4. Dezvoltatorii imobiliari se așteaptă la stabilizare pe piață

Piața imobiliară va cunoaște o reorientare în 2026, în condițiile în care prețurile au ajuns la cote foarte mari. Dezvoltatorii se așteaptă la o scădere a volumului de tranzacții și la o majorare a chiriilor.

Schimbare de orientare pe piața imobiliară

Principalii investitori imobiliari din România anticipează o creștere a chiriilor în anul 2026, în special pe segmentul birourilor. Piața imobiliară va cunoaște o reorientare în anul care tocmai a început se arată în studiul „Real Estate Investors Sentiment Barometer”, realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Municipiul București şi pieţele secundare îşi consolidează poziţia de destinaţii preferate. Astfel, conform analizei, 72% dintre cei care au participat la studiu indică Bucureştiul drept locaţie principală pentru investiţii noi. Alți 34% vorbesc despre oraşele terţiare, cu mai puţin de 200.000 de locuitori. Oraşele secundare rămân o destinaţie foarte atractivă pentru 68% dintre investitori.

Majoritatea investitorilor intenţionează să îşi extindă sau să îşi păstreze portofoliile, fapt ce semnalează încredere în oportunitățile pieței. Aceasta chiar dacă persistă o oarecare prudență în abordare, Mai bine de jumătate dintre investitori, 56%, plănuiesc să îşi extindă portofoliile anul acesta. Alți 35% vor să le menţină/ Doar 9% anticipează că activitatea se va reduce.

„Per ansamblu, investitorii anticipează o perioadă de stabilizare a pieţei, fără creşteri bruşte ale chiriilor, ale cererii şi ale valorilor portofoliilor, aspect ce întăreşte ideea că România rămâne o piaţă atractivă, cu condiţii favorabile creşterii şi investiţiilor pe toate segmentele imobiliare, chiar dacă anumite provocări persistă”, afirmă Vlad Săftoiu, Head of Research Cushman & Wakefield Echinox, citat ntr-un comunicat al companiei.

Chiriile pentru birouri vor crește

Investitorii de pe piața imobiliară, participanți la studiu estimează o evoluţie pozitivă a chiriilor pentru spaţiile de birouri în următoarele 12 luni. Dintre cei care au răspuns, 56% se aşteaptă la creştere a prețurilor. Alți 39% estimează o perioadă de stabilitate şi doar 5% vorbesc despre o scădere.

Pe de altă parte, după o perioadă de optimism pronunţat, în 2022-2023, când majoritatea investitorilor preconizau creşteri de chirii în sectorul industrial şi logistic (vârf de 75% în 2023), aşteptările s-au temperat. În actuala ediție a barometrului, 52% dintre respondenţi anticipează o stabilizare a chiriilor pe parcursul anului. Doar 36% mai cred că vor exista creșteri de prețuri și doar 12% vorbesc despre scăderea chiriilor.

„Rezultatele arată o perspectivă prudent optimistă pentru chiriile din retail, unde 41% dintre investitori aşteaptă creşteri, 49% stabilitate şi doar 10% scăderi. Această distribuţie indică o normalizare post-pandemică, alimentată de cerere constantă şi stabilitate economică. Modificările fiscale sunt percepute drept principalul factor care influenţează costurile de ocupare, menţionat de 20% dintre respondenţi. Urmează evoluţiile geopolitice şi incertitudinile macroeconomice (18% fiecare), apoi inflaţia (17%) şi dobânzile (13%)”, spun consultanții imobiliari citați.

Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte cererea de noi spaţii, principalii jucători din piață rămân la un optimism moderat. Astfel, pe segmentul de birouri, cererea din partea chiriaşilor rămâne stabilă, semn că piața se consolidează. Multe companii aleg să se adapteze la noi modele de lucru, iar nu neapărat să se extindă. SÎn sectorul industrial şi logistic există o cerere matură şi echilibrată, iar cel de retail produce un optimism moderat.

Ce investiții se vor face pe piața imobiliară

Când vine vorba despre segmentele imobiliare cu potenţial în atragerea de investiții noi, participanții la studiu rămân optimiști. Ei susțin că sunt interesați de zone din piața imobiliară mai puţin explorate anterior. În acest sens, indică activele industriale şi logistice. De asemenea, sunt interesați și de segmentele alternative (hoteluri, rezidenţial, inclusiv cel destinat închirierii – PRS ori cămine studenţeşti – PBSA). Birourile dau semne de revenire treptată, iar retailul se menţine moderat.

Conform studiului, băncile reprezintă principala sursă de finanţare pentru 34% dintre respondenţi la studiu. Câte 21% dintre aceștia vorbesc despre investiții realizate cu împrumuturi de la acționari sau din fonduri proprii.

„În 2025, percepţiile investitorilor vizavi de mediul de business din România rămân relativ constante: birocraţia (58%) şi calitatea infrastructurii de transport (42%) sunt cele mai mari provocări, în timp ce infrastructura IT este apreciată pozitiv de 80% dintre respondenţi. Se observă însă scăderi în percepţiile privind fiscalitatea, piaţa muncii şi stabilitatea economică, ceea ce sugerează un grad mai ridicat de prudenţă faţă de anul anterior”, dezvăluie Barometrul.

Sentimentul investitorilor faţă de evoluția economiei României devine mai precaut decât în 2025. Peste jumătate (52%) estimează o creştere moderată a PIB-ului pe termen scurt. Doar 15% anticipează o creştere solidă, iar 33% prevăd o scădere. Aceste rezultate arată un optimism temperat, reflectând aşteptări de încetinire a ritmului de creştere economică pe fondul ajustărilor continue.

Dezvoltatorii imobiliari se așteaptă la stabilizare pe piață

Chiar dacă mediul investiţional a devenit mai selectiv, majoritatea investitorilor se așteaptă ca valoarea portofoliilor să se stabilizeze în următoarele 12 luni. Piața imobiliară s-a remarcat printr-o activitate constantă în ultimii ani. Volumul cumulat al tranzacțiilor, din ultimii 10 ani a ajuns la 8 miliarde de euro.

„Piaţa investiţiilor imobiliare din România s-a remarcat printr-o activitate constantă în ultimul deceniu, înregistrând un volum cumulat al tranzacţiilor de peste 8 miliarde de euro din 2016 până astăzi, în timp ce viitoare tranzacţii de marcă vor fi susţinute de cererea constantă din partea chiriaşilor şi de un pipeline nou de peste 800.000 mp de spaţii de birouri, industriale şi retail programate pentru livrare în următorii doi ani”, concluzionează realizatorii Barometrului”, se mai arată în studiul realizat de Cushman & Wakefield Echinox.

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanţă imobiliară care operează pe piaţa locală, fiind afiliată Cushman & Wakefield. Compania mamă este unul dintre liderii globali în domeniul imobiliarelor comerciale, cu 52.000 de angajaţi în 400 de birouri din 60 de ţări.

Pentru realizarea Barometrului, compania a intervievat la finalul anului trecut managerii unora dintre cei mai importanţi investitori şi dezvoltatori imobiliari locali, regionali şi globali, cu un portofoliu cumulat în România de peste 15 miliarde de euro, având o cotă de piaţă de aproximativ 50% din activele imobiliare locale moderne.

