Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a anunțat joi includerea platformei Polymarket pe lista operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență în România. Decizia a fost luată în contextul creșterii activității pe această platformă, în special în perioada alegerilor.

Potrivit datelor publice, în timpul volumul tranzacționat pe Polymarket a depășit 600 de milioane de dolari, iar pentru alegerile locale din București suma a ajuns la peste 15 milioane de dolari.

De ce consideră ONJN că Polymarket este un site de pariuri

Instituția precizează că, din punct de vedere juridic și funcțional, platforma „îndeplinește toate criteriile unui pariu în contraparte”, întrucât implică miză financiară, eveniment aleatoriu și contrapartidă între utilizatori.

„Aceste cifre reflectă, totuși, un nivel ridicat de activitate cu caracter de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control fiscal, tehnic sau de integritate, care eludează obligațiile legale impuse operatorilor licențiați”, se arată în comunicatul ONJN, conform

Reprezentanții instituției subliniază că Polymarket este adesea promovată drept o platformă de „trading pe evenimente”, însă realitatea juridică este diferită.

„Deși Polymarket este adesea prezentată drept o ‘platformă de trading pe evenimente’ sau o ‘piață de predicții’, din punct de vedere juridic și funcțional aceasta îndeplinește toate criteriile unui pariu în contraparte”, au mai transmis reprezentanții ONJN.

Ce riscuri implică accesarea platformei

ONJN atrage atenția că jocurile de noroc constituie monopol de stat, iar operatorii trebuie să fie licențiați și autorizați.

„Acceptarea ideii că un sistem de ‘pariuri în contraparte’ poate fi denumit ‘tranzacționare’ ar crea un precedent periculos”, avertizează instituția, subliniind că astfel ar putea fi eludate reglementările stricte din domeniu.

Oficiul reamintește că participarea sau promovarea activităților de jocuri de noroc nelicențiate reprezintă contravenții, conform Ordonanței de Urgență nr. 77/2009. În consecință, furnizorii de internet vor fi notificați pentru a bloca accesul utilizatorilor din România la Polymarket.

Platforma, interzisă și în alte țări

Polymarket a mai fost interzisă anterior în Statele Unite, după ce CFTC (Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures) a stabilit că activitatea sa reprezenta tranzacționare neautorizată de instrumente derivate. Platforma a fost nevoită să plătească sancțiuni și să restricționeze accesul utilizatorilor americani. Măsuri similare au fost luate și în Belgia, Franța, Polonia, Singapore și Thailanda.