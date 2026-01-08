B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Un polonez care a mers în Ucraina crezând că războiul nu există a murit torturat de ruși (FOTO)

Un polonez care a mers în Ucraina crezând că războiul nu există a murit torturat de ruși (FOTO)

Traian Avarvarei
08 ian. 2026, 15:38
Un polonez care a mers în Ucraina crezând că războiul nu există a murit torturat de ruși (FOTO)
Hepta - Konstantin Mihalchevskiy
Cuprins
  1. Cum a murit polonezul
  2. Demersurile familiei pentru a afla ce s-a întâmplat

Un bărbat din Polonia a murit torturat de ruși, după ce a plecat în Ucraina să se convingă singur că războiul există. Krzysztof Galos intenționa să verifice personal situația din regiune, bănuind că relatările din presă ar putea fi exagerate sau incorecte. Fiul lui încearcă și acum să-i recupereze trupul.

Cum a murit polonezul

Cazul lui Krzysztof Galos, din Cracovia, e relatat pe larg într-un raport al organizației Memorial, care documentează tortura sistematică în teritoriile ocupate și în Rusia mai ales asupra cetățenilor străini, informează Gazeta Wyborcza și Pravda.

În aprilie 2023, Galos a intrat în Ucraina și camerele de supraveghere au surprins ultima dată mașina sa în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul rușilor.

Potrivit martorilor, el s-a rătăcit și a ajuns din greșeală la un punct de control rusesc. Ocupanții l-au luat cu forța și l-au închis la centrul de detenție preventivă nr. 2 din Taganrog, unde sunt încarcerați și prizonieri de război ucraineni.

Potrivit Memorial, Galos era bătut des mai ales pentru că nu cunoștea rusa, iar țara sa ajută Ucraina. La un moment dat, gardienii l-au bătut atât de tare peste picioare încât nu le-a mai putut folosi.

Krzysztof Galos a murit în iunie 2023.

Mai apoi, ceilalți prizonieri au fost forțați să scrie în declarații că gardienii „nu a folosit” violență împotriva lui.

Demersurile familiei pentru a afla ce s-a întâmplat

Rusia nu a înștiințat niciodată Polonia. Fiul lui Krzysztof Galos, Pawel, încearcă și acum să afle exact ce s-a întâmplat cu tatăl său și să-i recupereze trupul.

Pawel a trimis scrisori către Ministerul rus al Justiției și Parchet și a contactat Ministerul polonez de Externe, președintele Poloniei și ambasadele Ucrainei și Rusiei.

Deocamdată a primit un răspuns doar de la Ministerul polonez de Externe și de la Poliția de Frontieră. Ministerul i-a comunicat faptul că Ambasada Poloniei la Moscova a transmis o notă diplomatică Ministerului rus de Externe după apariția primelor relatări în Gazeta Wyborcza.

Tags:
Citește și...
Ministrul Energiei recunoaște: nu avem rezerve suficiente de gaze. Ne așteaptă zile grele (VIDEO)
Economic
Ministrul Energiei recunoaște: nu avem rezerve suficiente de gaze. Ne așteaptă zile grele (VIDEO)
Cât câștigă preoții în 2026 și ce salariu are patriarhul Daniel
Economic
Cât câștigă preoții în 2026 și ce salariu are patriarhul Daniel
Povara fiscală apasă tot mai greu pe români. Cât ne costă, de fapt, traiul zilnic: „În vacanţe nici nu mai mergem”
Economic
Povara fiscală apasă tot mai greu pe români. Cât ne costă, de fapt, traiul zilnic: „În vacanţe nici nu mai mergem”
800.000 de lei impozit pentru un apartament în Colentina: „Dacă mă duceam să plătesc, probabil mi-ar fi luat banii”
Economic
800.000 de lei impozit pentru un apartament în Colentina: „Dacă mă duceam să plătesc, probabil mi-ar fi luat banii”
Profesorul universitar Cristian Preda, nevoit să achite de două ori taxele locale: „Sper ca, până dimineață, inegalabilul primar să nu ne spună că a calculat din nou”
Economic
Profesorul universitar Cristian Preda, nevoit să achite de două ori taxele locale: „Sper ca, până dimineață, inegalabilul primar să nu ne spună că a calculat din nou”
CTP, explicație în scandalul impozitelor majorate: „O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
Economic
CTP, explicație în scandalul impozitelor majorate: „O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan”
Barosanii de la BNR vor mașini noi. Suma halucinantă pe care vrea să o cheltuie instituția condusă de Isărescu
Economic
Barosanii de la BNR vor mașini noi. Suma halucinantă pe care vrea să o cheltuie instituția condusă de Isărescu
Datoria publică a statului a ajuns la aproape 1.100 de miliarde de lei. Fiecare român este dator cu câte 11.000 de euro din cauza guvernanților
Economic
Datoria publică a statului a ajuns la aproape 1.100 de miliarde de lei. Fiecare român este dator cu câte 11.000 de euro din cauza guvernanților
Reducerile de iarnă atrag românii la cumpărături. Sfaturile simple care te salvează de cheltuieli inutile
Economic
Reducerile de iarnă atrag românii la cumpărături. Sfaturile simple care te salvează de cheltuieli inutile
Salariul minim din Venezuela șochează lumea. Nu a mai fost majorat din 2022 și nu acoperă nici cheltuielile de bază
Economic
Salariul minim din Venezuela șochează lumea. Nu a mai fost majorat din 2022 și nu acoperă nici cheltuielile de bază
Ultima oră
15:38 - Newsweek: Ex-șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. Evită concurența de 25/loc la „stat”
15:22 - Ministrul Apărării, explicații după zborul lui Nicușor Dan cu Spartanul. Care au fost costurile cu avionul militar și de ce a rămas președintele blocat la Paris (VIDEO)
15:11 - Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
15:03 - Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația
14:58 - Momentul în care o turmă de oi intră într-un supermarket din Germania. „Probabil căutau o ofertă specială” (VIDEO, FOTO)
14:45 - Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. Câți ani are de executat. Decizia este definitivă
14:34 - Marcel Ciolacu, vacanță cu Sorina Docuz în Vietnam. Imaginea care răspunde la multe întrebări
14:30 - Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
14:26 - Dan Negru, în formă la 54 de ani: „Prefer bicicleta în locul mașinii”
14:19 - Amenzi de peste 8 milioane de lei aplicate de ANSVSA în perioada sărbătorilor. Ce nereguli au descoperit inspectorii în controale