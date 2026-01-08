Un bărbat din Polonia a murit torturat de ruși, după ce a plecat în Ucraina să se convingă singur că . Krzysztof Galos intenționa să verifice personal situația din regiune, bănuind că relatările din presă ar putea fi exagerate sau incorecte. Fiul lui încearcă și acum să-i recupereze trupul.

Cum a murit polonezul

Cazul lui Krzysztof Galos, din Cracovia, e relatat pe larg într-un raport al organizației Memorial, care documentează tortura sistematică în și în Rusia mai ales asupra cetățenilor străini, informează și

În aprilie 2023, Galos a intrat în Ucraina și camerele de supraveghere au surprins ultima dată mașina sa în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul rușilor.

Potrivit martorilor, el s-a rătăcit și a ajuns din greșeală la un punct de control rusesc. Ocupanții l-au luat cu forța și l-au închis la centrul de detenție preventivă nr. 2 din Taganrog, unde sunt încarcerați și prizonieri de război ucraineni.

Potrivit Memorial, Galos era bătut des mai ales pentru că nu cunoștea rusa, iar țara sa ajută Ucraina. La un moment dat, gardienii l-au bătut atât de tare peste picioare încât nu le-a mai putut folosi.

Krzysztof Galos a murit în iunie 2023.

Mai apoi, ceilalți prizonieri au fost forțați să scrie în declarații că gardienii „nu a folosit” violență împotriva lui.

Demersurile familiei pentru a afla ce s-a întâmplat

Rusia nu a înștiințat niciodată Polonia. Fiul lui Krzysztof Galos, Pawel, încearcă și acum să afle exact ce s-a întâmplat cu tatăl său și să-i recupereze trupul.

Pawel a trimis scrisori către Ministerul rus al Justiției și Parchet și a contactat Ministerul polonez de Externe, președintele Poloniei și ambasadele Ucrainei și Rusiei.

Deocamdată a primit un răspuns doar de la Ministerul polonez de Externe și de la Poliția de Frontieră. Ministerul i-a comunicat faptul că Ambasada Poloniei la Moscova a transmis o notă diplomatică Ministerului rus de Externe după apariția primelor relatări în Gazeta Wyborcza.