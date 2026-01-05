Atacuri rusești în Ucraina: doi morți la Kiev și periferii

Atacuri cu rachete și bombardamente au făcut doi morți în capitala și în suburbii, pe fondul avertismentelor armatei ucrainene că întreaga țară este amenințată. Incidentul survine înaintea unei întâlniri la Paris a aliaților pentru susținerea Kievului. Iată despre ce este vorba și ce s-a întâmplat!

Victime la Kiev și Fastiv

În capitală, o persoană a murit în urma unui atac care a lovit și o unitate medicală, potrivit șefului administrației militare, Timur Tkacenko, scrie Agerpres.

De asemenea, în suburbii, bombardamentele au afectat locuințe și infrastructuri critice, provocând moartea unui bărbat în orașul Fastiv, născut în 1951, conform declarațiilor oficialului regional Mikola Kalașnîk.

Forțele aeriene ucrainene avertizaseră anterior că întreaga țară este amenințată de mai multe rachete.

Întâlniri diplomatice la Paris și Kiev

Atacurile au loc cu o zi înainte de întâlnirea aliaților cu Ucraina la Paris, menită să accelereze soluționarea conflictului cu Rusia.

Pentru pregătirea întâlnirii, consilieri de securitate din 15 țări, printre care Franța, Germania și Canada, precum și reprezentanți ai UE și NATO, s-au întâlnit sâmbătă la Kiev.

De asemenea, emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, a participat de la distanță, discutând detalii ale celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului.

Controverse pe fondul acuzațiilor Rusiei

Moscova a susținut că Ucraina ar fi vizat cu 91 de drone, în noaptea de 28 spre 29 decembrie, o reședință extrem de păzită a lui Vladimir Putin.

Kievul a calificat acuzația drept minciună, menită să servească drept pretext pentru noi atacuri și să submineze negocierile diplomatice. Europenii și-au exprimat și ei îndoielile privind veridicitatea atacului.

Președintele american Donald Trump a declarat duminică seara: „Nu cred că acest atac a avut loc. Nimeni nu știe în acest moment dacă acuzațiile rusești sunt adevărate.”

Kremlinul avertizase, de asemenea, anterior că presupusul atac ar putea conduce la o înăsprire a poziției de negociere a Rusiei.