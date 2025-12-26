B1 Inregistrari!
Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina

Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina

Adrian Teampău
26 dec. 2025, 11:15
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Artem Priakhin
Cuprins
  1. Vladimir Putin vrea Donbasul
  2. Anunțul făcut de Volodimir Zelenski
  3. Vladimir Putin controlează mai multe zone din Ucraina

Vladimir Putin nu est dispus că renunțe la Donbas, regiunea care i-ar asigura accesul militar spre inima Ucrainei. Deși armata rusă nu controlează decât o parte din provincie, dictatorul o revendică în totalitate.

Vladimir Putin vrea Donbasul

Dictatorul de la Kremlin le-a transmis unor afaceriști importanți din Rusia că nu renunță la Donbas. Regiunea, fortificată de armata ucraineană i-ar asigura, ulterior, accesul la zonele centrale ale țării, în cazul în care Vladimir Putin ar relua războiul. El a spus, potrivit Kommersant, că ar putea accepta alte schimburi teritoriale, controlate de forţele ruseşti.

Andrei Kolesnikov, corespondent al cotidianului Kommersant, a declarat că Putin i-a informat pe principalii afaceriști cu privire la detaliile planului său. Discuțiile ar fi avut loc târziu în noapte, pe 24 decembrie, la Kremlin. El a invocat concesiile pe care le-a făcut la întâlnirea cu Donald Trump de la Anchorage, în Alaska.

În esenţă, Putin doreşte întregul Donbas, dar este dispus să accepte, în afara acestei zone „un schimb parţial de teritorii.

Anunțul făcut de Volodimir Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că delegaţiile ucraineană şi americană s-au apropiat de finalizarea unui plan în 20 de puncte pentru încheirea războiului. Un plan de pace i-a fost trimis și lui Vladimir Putin. Cele două părți au avut discuții în timpul weekendului trecut din Miami, în Florida.

Zelenski a declarat, însă, că Ucraina şi Statele Unite nu au găsit un teren comun cu privire la cerinţele ca Ucraina să cedeze părţile din Donbas. De asemenea, un alt punct divergent este  legat de viitorul centralei nucleare Zaporojie, controlată de forţele ruseşti. Detaliile complete ale propunerilor americane nu au fost dezvăluite.

Mai mulți oficiali ruşi fac referire, în comentariile publice, la „înţelegeri nespecificate la care s-a ajuns, între Putin şi Trump, în Alaska.

Vladimir Putin controlează mai multe zone din Ucraina

Rusia controlează întreaga Crimee, peninsulă ucraineană pe care a anexat-o ilegal în 2014, aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporijie şi Herson şi porţiuni din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaev şi Dnipropetrovsk, conform estimărilor ruse.

Vladimir Putin a declarat pe 19 decembrie că un acord de pace ar trebui să se bazeze pe principiile condiţiilor pe care le-a stabilit în 2024. El a cerut retragerea Ucrainei din toate regiunile Donbas, Zaporojie şi Herson şi ca autorităţile de la Kiev să renunţe la aderarea la NATO. Potrivit Kommersant, Putin a ridicat problema centralei nucleare Zaporojie. Aceasta este cea mai mare instalaţie nucleară din Europa.

Dictatorul de la Kremlin a declarat că se discută despre gestionarea comună ruso-americană a centralei nucleare. Statele Unite ar fi interesate să amplaseze aici instalații pentru mineritul de criptomonede. Acesta este un proces extrem de energofag, iar centralele nucleare sunt ideale deoarece furnizează energie stabilă şi continuă la costuri reduse. „Minerii” de criptomonede folosesc computere puternice, adesea hardware specializat.

O operaţiune de cryptomining (minerit de criptomonede) este procesul prin care tranzacţiile cu criptomonede sunt verificate şi adăugate în registrul public distribuit numit blockchain. Acest proces esenţial, care menţine reţelele sigure şi funcţionale, implică, de asemenea, introducerea de noi monede digitale în circulaţie.

