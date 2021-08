Premierul Cîțu a publicat execuția bugetară a Guvernului pe primele 6 luni. Ministerele Justiţiei şi al Muncii, pe primul loc

Premierul Florin Cîțu a publicat vineri pe Facebook un tabel care arată execuția bugetară a fiecărui minister după primele șase luni ale anului.

Execuția bugetară pe ministere:

Ministerul Justiției – 96%

Ministerul Muncii și Protecției Sociale – 96%

Ministerul Educației – 95%

Ministerul Finanțelor – 95%

Ministerul Afacerilor Interne – 94%

Ministerul Tineretului și Sportului – 91%

Ministerul Culturii – 90%

Ministerul Afacerilor Externe – 88%

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – 83%

Ministerul Sănătății – 80%

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 79%

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – 79%

Ministerul Apărării Naționale – 79%

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – 73%

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – 67%

Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării – 64%

Ministerul Economiei, Antreprenoriat și Turismului – 46%

Ministerul Energiei – 28%

Tabelul arată că Ministerul Justiției are cea mai bună execuție (96%), iar Ministerul Energiei are cea mai slabă, cu doar 28% din programarea stabilită prin legea bugetului de stat.

Primele trei ministere ca execuție sunt Justiția, Munca și Educația, iar ultimele trei sunt Energia, Economia și Cercetarea.

Pe totalul bugetului de stat, execuţia la şase luni este de 84%, potrivit postării liderului de la Palatul Victoria.

„Media din niciun minister nu are execuție de 100%, ca să fie foarte clar. Media execuției este de 84%, Ministerul Transporturilor este sub media de 84% (…). Nu în ședința coaliției se alocă resurse. Resursele, am câteva propuneri și pentru Ministerul Transporturilor și pentru Ministerul Sănătății, pe care le-am convenit după ce am discutat cu colegii mei din Ministerul Sănătății. M-am uitat și pe Ministerul Sănătății, Transporturilor, dar și în Finanțe și am cerut de fapt o situație a tuturor companiilor din Ministerul Transporturilor. De exemplu, am vrut să văd dacă investițiile sunt mai mari sau mai mici decât anul trecut, la șase luni de zile. Am vrut să fiu foarte documentat și vă spun că uneori în unele locuri se justifică, în altele locuri nu se justifică o suplimentare”, a precizat Cîțu marți, înainte de ședința coaliției de guvernare.