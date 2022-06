Prețul benzinei a atins un nivel record în SUA

Preţul benzinei a depășit 5 dolari pe galon în Statele Unite, sâmbătă, pentru prima oară în istoria ţării. La nivel naţional, valoarea plătită pentru benzina fără plumb a atins 5.004 dolari pe galon, sâmbătă, 11 iunie, de la 4.986 dolari cu o zi mai devreme. Valoarea este mai mare cu 3.07 dolari față de anul trecut, potrivit Creșterea prețurilor la benzină înseamnă că gospodăriile cheltuiesc cu aproximativ 160 de dolari mai mult pe lună pe combustibil decât în ​​urmă cu un an.

Președintele Joe Biden a folosit numeroase pârghii încercând să scadă preţurile, inclusiv punerea pe piață a unei cantități record petrol din rezervele strategice ale SUA, derogări de la regulile pentru producerea de benzină şi sprijinirea marilor ţări din OPEC pentru a creşte producţia. Cu toate eforturile, preţurile carburanţilor continuă să crească în întreaga lume. Principalele motive sunt sancțiunile impuse Rusiei.

Economiştii se așteaptă ca prețurile să îți continue ascensiunea pe parcursul următoarelor luni, din cauza scăderii rezervelor, iar oamenii să renunțe la transportul cu autoturismul propriu, dacă prețurile vor rămâne peste 5 dolari pe baril o perioadă mai lungă.

