Previziunile sumbre ale unui economist: „Dacă vom continua în acest ritm, în octombrie ajungem la mâna FMI, iar de la 1 ianuarie creștem din nou TVA-ul la 24-25%”

Economistul Adrian Negrescu a explicat de ce politicienii sunt disperați să crească TVA și de ce măsura nu va fi suficientă pentru În lipsa unor soluții concrete, eficiente, vom ajunge pe mâna FMI, iar de la anul va crește iar TVA, avertizează Negrescu. Acesta a prezentat și câteva posibile soluții.

De ce politicienii vor să crească TVA și ce e de făcut

„De ce vor sa creasca rapid TVA-ul? Pentru ca au, intr-adevar, o problema de finantare a cheltuielilor curente.

Potentialul incasarilor din vanzarile de titluri de stat s-a epuizat iar de pe pietele internationale n-au mai luat niciun ban (nici n-au mai lansat vreo emisiune). Altfel spus, depind de incasarile de la ANAF si din imprumuturile de la bancile locale.

Ce pot sa faca, ca sa isi asigure lichiditatea si sa nu ne mai trezim ca nu avem cu ce sa platim obligatiile urgente, precum pensiile si salariile?

In primul rand, le-am spus ca au nevoie de un acord de tip Viena, cu bancile mama, care sa ne puna la dispozitie o linie de finantare de cateva miliarde de euro (un fel de overdraft) din care sa tragem bani cand nu incasam suficient de la populatie si firme. Sa nu uitam ca mai avem si bufferul de la Mfin.

In al doilea rand, ar trebui sa democratizeze ofertele de titluri de stat – sa le poti cumpara de la hipermarket, de la benzinarii, de oriunde sub un format mai usor de digerat de populatie. Domnii de la MFIN sunt capabili sa schimbe rapid modul in care atragem banii de la popor?”, a explicat Adrian Negrescu,

Negrescu: Creșterea TVA nu va fi suficientă

Acesta a mai susținut că majorarea TVA nu va fi suficientă pentru a ne încadra în ținta de deficit pe anul acesta, deoarece ne va aduce maxim un miliard de euro. În lipsa unor soluții eficiente, vom ajunge la FMI, a mai notat economistul.

„Cresterea TVA nu va aduce la buget decat maxim 1 mld euro pana la finele anului. Nu va fi de ajuns.

stoparea investitiilor etc. Exista o multime de solutii alternative la cresterea taxelor. Numai sa vrei sa incerci si altceva decat clasicele ,,solutii” propuse de ,,specialistii” din MFin.

Altfel, daca continuam in acest ritm, in octombrie ajungem la mana FMI, iar de la 1 ianuarie crestem din nou TVA-ul la 24-25%”, a mai scris Adrian Negrescu.