Radu Georgescu, cunoscutul economist, atrage atenția că România se îndreaptă spre o fundătură economică. Următorii ani vor fi de coșmar din cauza problemelor provocate de creșterea și măsurile adoptate pentru reducerea acestuia.

Previziuni de coșmar pentru economie

Economistul compară situația actuală a României cu cea din Grecia, din anul 2009. În opinia sa, deficitul bugetar ridicat și creșterea datoriilor statului vor duce la o cădere dramatică a economiei, în anii următori. Fost director în cadrul , Radu Georgescu a prezentat o analiză a perspectivelor pe care le are ecoomia în următorii ani. El consideră că strategiile economice aplicate de politicieni în ultimii ani au dus la dezechilibrul structural actual.

„În ultimii 10 ani politicienii au avut o singură strategie economică. Să crească numărul de bugetari și salariile lor. În acest fel au crescut consumul. Din această cauză datoria României a crescut accelerat”, este de părere Radu Georgescu.

Potrivit spuselor sale această strategie nu este originală, fiind aplicată și în alte state. Statistic, acele state au cunoscut perioade de creștere economică, urmate de consecințe negative pe termen mediu. Deficitele au crescut, iar crizele fiscal-bugetare s-au adâncit.

„Statistic, toate țările care au aplicat această strategie au avut o perioadă de creștere economică. Tot, statistic, pentru aceste țări s-a terminat prost”, a arătat el.

Radu Georgescu, despre strategiile greșite

La fel ca și statele care au aplicat astfel de politici, cunoscute drept Wage-led growth, implementate începând cu anul 2017, România a ajuns la cel mai ridicat deficit bugetar din Europa. Iar acum plătește cele mai ridicate dobânzi la credite și înregistrează cele mai mari deficite comercial și de cont curent din Uniunea Europeană.

„În urma acestei strategii economice din ultimii ani, România are cel mai mare deficit bugetar din Europa. Plătește cele mai mari dobânzi la credite. Are cel mai mare deficit comercial din Europa. Și cel mai mare deficit de cont curent din Europa”, a mai spus Radu Georgescu.

Din perspectiva cunoscutului economist, astfel de situatii au fost rezolvate prin măsuri drastice adoptate de guverne, în vederea redresării fiscal-bugetare. El spune că politicienii care au provocat această problemă nu sunt capabili să o rezolve. De aceea este nevoie de intervenția creditorilor care vor impune astfel de măsuri radicale.

Efortul uriaș pe care trebuie să-l facă economia

În cazul României, deficitul bugetar trebuie redus de la aproape 10%, la 3% din PIB, ținta stabilită de pentru țările UE. Conform lui Georgescu, acest proces implică o retragere din economie a circa 100 de miliarde de lei anual.

„România trebuie să reducă deficitul bugetar de la aproape 10% din PIB la 3% PIB. Asta înseamnă că vor dispărea din economie aproximativ 100 miliarde lei anual”, a spus Radu Georgescu.

În acest context, economistul compară situația României de astăzi cu cea a Greciei din perioada 2009–2013. Potrivit spuselor sale, după criza din 2009, economia Greciei a scăzut cu 25%. Iar perioada de revenire nu s-a încheiat nici acum, la aproximativ 16 ani de la criză. Radu Georgescu se așteaptă la un efect de domino, cu consecințe directe asupra populației.

„În România, scăderea deficitului cu 7% va avea un efect multiplicator de domino. Adică prima dată oamenii nu vor mai cumpăra bunuri mai scumpe: apartamente, mașini, electronice. Oamenii afectați vor cumpăra mai puține haine etc. Efectul de domino ne va impacta pe toți”, a subliniat economistul.

România se prăbușește sub dobânzi

Radu Georgescu a atras atenția că România are costuri uriașe de finanțare. În opinia sa, retrogradarea la categoria Junk nu este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla pentru țara noastră. Aceasta pentru că, fără a fi în categoria Junk, România plătește dobânzi de 7,35%, iar Albania, stat în Junk, plătește dobânzi de 3,5%. Problema, atrage atenția, este că țara noastră ar putea ajunge să nu mai poată plăti dobânzile.

„Politicienii spun că Bau-Baul este categoria Junk. Dar nu este așa. Azi, 22 septembrie, cotația dobânzii la titlurile de stat ale României pe 10 ani este de 7,35%. Tot azi, cotația pentru titlurile de stat emise de Albania este de 3,5%. Albania este în Junk. Bau-Baul este ca România nu va mai putea să-și plătească nici măcar dobânzile”, a mai spus Radu Georgescu.

Din datele prezentate de economist, datoria României a ajuns la 60% din PIB, iar costul dobânzilor este pe cale să depășească cheltuielile pentru sectoare esențiale:

„Datoria României este de 60% din PIB. Plătind o dobândă de 7,35% înseamnă că în curând cheltuiala cu dobânda va fi 4,5% din PIB. Mult peste cheltuiala cu tot sistemul de educație din România, care este 3,5% din PIB. Mai mare și decât investițiile din România. Cheltuielile de capital din România în 2024 au fost de 3,8% din PIB”.

Concluziile economistului Radu Georgescu

Radu Georgescu a amintit că politicienii au adoptat măsuri ușor de suportat pentru populație, precum impozitul pe venit pentru IT-iști, construcții și agricultură, creșterea salariului minim și majorarea impozitului pe dividende.

Anul acesta au fost introduse măsuri mai dure, între care creșterea TVA-ului. Cu toate acestea, deficitul nu a scăzut, iar la finalul anului se așteaptă să se mențină tot în jurul a 9%din PIB.

„Anul acesta România va avea tot un deficit bugetar uriaș, în jur de 9% din PIB. Asta înseamnă că la anul cheltuielile cu dobânzile vor crește cu 13-17 miliarde lei. O valoare mult mai mare decât toate cele 3 pachete votate de Guvern în acest an. Probabil la anul va veni barda în România. Întrebarea este cât va scădea economia României în următorii ani?”, a concluzionat cu o întrebare retorică economistul.