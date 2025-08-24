B1 Inregistrari!
Programul „Litoralul pentru toți" debutează pe 1 septembrie: Prețuri reduse cu până la 60% față de vârful sezonului

Programul „Litoralul pentru toți” debutează pe 1 septembrie: Prețuri reduse cu până la 60% față de vârful sezonului

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 16:44
Programul „Litoralul pentru toți” debutează pe 1 septembrie. Turiștii vor putea beneficia de tarife reduse cu până la 60% față de vârful sezonului.

  • Ce a spus Traian Bădulescu (ANAT) despre „Litoralul pentru toți”
  • Ce a transmis Federația Patronatelor din Turismul Românesc despre „Litoralul pentru toți”

Ce a spus Traian Bădulescu (ANAT) despre „Litoralul pentru toți”

„Programul Litoralul pentru toți are o importanță majoră pentru turismul românesc, întrucât prelungește sezonul estival și face litoralul accesibil pentru cât mai mulți turiști. Dacă în 2002 a debutat ca un program social, dedicat pensionarilor, studenților și celor cu venituri reduse, în scurt timp s-a transformat într-un program deschis tuturor, pe principiul ‘primul venit – primul servit’. Astăzi, zeci de mii de români profită anual de aceste oferte în lunile mai – 15 iunie, respectiv septembrie, beneficiind de tarife reduse chiar și cu 50-60% față de vârful de sezon”, a declarat Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și consultant în turism, pentru Agerpres.

Acesta a explicat apoi că pachetele includ cazare fără masă sau cu mic dejun, iar unele agenții au variante speciale pentru pensionari, cu pensiune completă sau all inclusive: „Recomand turiștilor să apeleze la agențiile de turism pentru a identifica din timp cele mai bune oferte, mai ales pentru prima jumătate a lunii septembrie, când locurile se epuizează rapid”.

Ce a transmis Federația Patronatelor din Turismul Românesc despre „Litoralul pentru toți”

Federația Patronatelor din Turismul Românesc transmis că, pe parcursul lunii septembrie, acest program oferă tarife începând de la 53 lei/noapte/persoană și reduceri de până la 60% față de vârful sezonului.

„Într-un sezon dificil, marcat de taxe crescute și campanii negative la adresa litoralului, mediul privat rămâne unit și găsește soluții concrete pentru turiști și pentru operatori.(…) Scopul nostru este clar: să facem vacanța pe litoral accesibilă pentru toți românii și să menținem deschis sezonul turistic până la finalul lunii septembrie. Rezervările se fac direct la hoteluri sau prin agențiile partenere, cu posibilitatea de plată și prin vouchere de vacanță”, a transmis FPTR, pe Facebook.

