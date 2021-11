Proiectul de rectificare bugetară: Sume în plus la Ministerele Sănătăţii, Muncii şi Finanţelor. Cine pierde bani

La a doua rectificare bugetară din acest an, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi cel al Finanţelor vor primi cei mai mulţi bani. În schimb, scăderi importante vor fi la Ministerul Agriculturii, Transporturilor, Ministerul Energiei şi cel al Economiei, se arată în proiectul publicat miercuri seară, citat de Agerpres. Deficitul bugetar se menține la 7,13% din PIB.

Ministerele care primesc bani în plus la rectificarea bugetară

Ministerul Sănătăţii va primi în plus 2,451 miliarde lei per sold, în principal pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru asigurarea necesarului de finanţare până la sfârşitul anului aferent drepturilor de personal.

La Ministerul Muncii se propune un plus de 2,195 miliarde lei per sold, în principal pentru plata unor indemnizații, alocații și alte drepturi bănești.

Ministerul Justiţiei va avea un plus de 823,9 milioane lei, per sold, în principal pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti.

Ministerul Finanţelor are 164,7 milioane lei în plus, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare (plus 232,5 milioane lei).

44,9 milioane lei în plus, per sold, apar şi la Ministerul de Interne. Banii vor merge la asistenţă socială pentru plata pensiilor militare de stat în luna decembrie 2021 (+440 milioane lei) şi la fondurile necesare pentru activele nefinanciare pentru achiziţionarea de stocuri de urgenţă medicală.

Ministrele care pierd bani la rectificarea bugetară

La Ministerul Agriculturii e preconizată o diminuare a creditelor bugetare de 2,314 miliarde lei, per sold. Și la Ministerul Transporturilor e consemnată o reducere per sold cu 757,3 milioane lei.

La Ministerul Energiei diminuarea de 172,8 milioane lei, iar la Ministerul Economiei e de 156,4 milioane lei, per sold.

În proiectul celei de-a doua rectificări, Secretariatul General al Guvernului figurează cu minus 59,9 milioane lei, iar Ministerul Dezvoltării cu un minus de 42,7 milioane lei.

La Ministerul Culturii se propune o scădere de 45,1 milioane lei.