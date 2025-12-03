Numărul șomerilor este în creștere în România, arată cele mai recente publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Câți șomeri sunt în România, potrivit INS

Datele oficiale arată că, în luna octombrie, peste 487.000 de români nu aveau serviciu și erau trecuți în evidența agențiilor Forțelor de Muncă. Sunt cu 23.000 mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut.

E cel mai mare număr din ultimii patru ani, comparabil cu perioada pandemiei, când economia a fost în mare parte închisă.

Rata șomajului e mare în rândul tinerilor

Cele mai îngrijorătoare cifre sunt despre Rata șomajului la grupa 15–24 de ani e foarte mare, 26,9%, semn că mulți dintre ei nu reușesc să se angajeze și apelează la ajutorul de de la stat.

Datele INS mai arată că rata șomajului în octombrie, în formă ajustată sezonier, a scăzut cu 0,2%, la 5,9%, faţă de luna septembrie.