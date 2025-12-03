B1 Inregistrari!
Rata șomajului este la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Cifre îngrijorătoare privind tinerii (FOTO)

Rata șomajului este la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Cifre îngrijorătoare privind tinerii (FOTO)

Traian Avarvarei
03 dec. 2025, 08:40
Rata șomajului este la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Cifre îngrijorătoare privind tinerii (FOTO)
Rata șomajului e mare mai ales în rândul tinerilor. Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Câți șomeri sunt în România, potrivit INS
  2. Rata șomajului e mare în rândul tinerilor

Numărul șomerilor este în creștere în România, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Câți șomeri sunt în România, potrivit INS

Datele oficiale arată că, în luna octombrie, peste 487.000 de români nu aveau serviciu și erau trecuți în evidența agențiilor Forțelor de Muncă. Sunt cu 23.000 mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut.

E cel mai mare număr din ultimii patru ani, comparabil cu perioada pandemiei, când economia a fost în mare parte închisă.

Sursa: INS

Rata șomajului e mare în rândul tinerilor

Cele mai îngrijorătoare cifre sunt despre tineri. Rata șomajului la grupa 15–24 de ani e foarte mare, 26,9%, semn că mulți dintre ei nu reușesc să se angajeze și apelează la ajutorul de șomaj de la stat.

Datele INS mai arată că rata șomajului în octombrie, în formă ajustată sezonier, a scăzut cu 0,2%, la 5,9%, faţă de luna septembrie.

