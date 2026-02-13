B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » România preia Portul Giurgiulești din Moldova. Tranzacția a fost confirmată oficial

Adrian Teampău
13 feb. 2026, 12:57
România preia Portul Giurgiulești din Moldova. Tranzacția a fost confirmată oficial
Portul Giurgiulești Sursa foto, Wikipedia
Cuprins
  1. Portul Constanța preia Portul Giurgiulești
  2. Rolul pe care îl va juca noua achiziție

Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, singurul aflat pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia are o importanță strategică majoră pentru România şi pentru regiunea Mării Negre.

Portul Constanța preia Portul Giurgiulești

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunțat că România va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti din Republica Moldova. Astfel Portul Constanța își va extinde operațiunile, în țara vecină, căpătând o iportanță strategică deosebită, la Marea Neagră. Potrivit ministrului, BERD a finalizat procesul de identificare a unii investitor strategic la Giurgiulești. .

„Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, în urma finalizării procesului iniţiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic. Este o decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre. Giurgiuleşti este singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova şi un nod esenţial la intersecţia Dunării cu spaţiul Mării Negre”, a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban.

Ministrul a precizat că Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti va fi integrat într-o viziune comună, cu cel din Constanța. O astfel de construcție va consolida coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră şi va permite crearea unei platforme regionale puternice pentru comerţ, tranzit şi investiţii.

„În contextul actual, marcat de reaşezări geopolitice şi de necesitatea diversificării rutelor comerciale, România îşi asumă un rol activ în dezvoltarea infrastructurii strategice din proximitatea sa”, a mai spus ministrul.

Rolul pe care îl va juca noua achiziție

Achiziția instalațiilor portuare de la Giurgilești, de către Portul Constanța, are o importanță strategică deosebită. Ministrul Tranporturilor a arătat că România nu urmăreşte doar o tranzacţie, ci consolidarea unui culoar strategic şi întărirea poziției de pilon logistic la Marea Neagră. Această preluare, susține ministrul, va contribui la:

  • creşterea capacităţii de operare în regiune;
  • eficientizarea fluxurilor comerciale către şi dinspre Republica Moldova;
  • sprijinirea reconstrucţiei Ucrainei prin rute alternative sigure;
  • integrarea mai profundă a Republicii Moldova în reţeaua europeană de transport (TEN-T).

„Portul Constanţa a demonstrat în ultimii ani capacitatea de a gestiona volume record şi de a implementa investiţii majore în infrastructură, energie şi digitalizare. Extinderea acestui model la Giurgiuleşti înseamnă investiţii, modernizare şi o dezvoltare predictibilă, în deplin respect faţă de legislaţia şi suveranitatea Republicii Moldova. Ministerul Transporturilor a susţinut acest proiect printr-o abordare responsabilă, cu analize financiare riguroase, evaluări de risc actualizate şi o viziune clară asupra impactului pe termen lung”, a completat Ciprian Şerban

