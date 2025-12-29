B1 Inregistrari!
România a urcat în clasamentul economiilor globale. Creștere spectaculoasă în ultimii 25 de ani. Ce urmează pentru țara noastră

Ana Beatrice
29 dec. 2025, 16:33
România a urcat în clasamentul economiilor globale. Creștere spectaculoasă în ultimii 25 de ani. Ce urmează pentru țara noastră
Sursă Foto: Inquam Photos / Costin Dinca
Cuprins
  1. Își consolidează România poziția printre marile economii ale lumii
  2. Va reuși România să mențină echilibrul economic

România a urcat constant în clasamentul economiilor lumii în ultimii 25 de ani. În acest timp, economia națională a cunoscut o creștere spectaculoasă, majorându-se cu 134,4%.

Rata medie anuală de creștere, de 3,5%, confirmă un parcurs solid și susținut. Această evoluție remarcabilă a propulsat România pe locul 41 în topul celor mai mari 50 de economii ale lumii, potrivit World Economic Outlook, notează visualcapitalist.com. Astfel, țara își consolidează tot mai mult poziția pe harta economică internațională.

Își consolidează România poziția printre marile economii ale lumii

România are pentru anul 2025 un PIB estimat la aproximativ 423 de miliarde de dolari. Această valoare evidențiază consolidarea tot mai vizibilă a economiei naționale. Chiar dacă diferența față de marile puteri economice ale lumii rămâne încă semnificativă, decalajul se reduce treptat. Poziționarea actuală indică o apropiere constantă de clubul economiilor dezvoltate.

Pe primul loc în clasamentul mondial se situează Statele Unite, care dețin o economie impresionantă, estimată la 30,6 trilioane de dolari. Dimensiunea acesteia este impresionantă, depășind cumulativ PIB-ul Chinei, Germaniei și Japoniei. Pentru anul 2025, SUA sunt așteptate să înregistreze o creștere economică de aproximativ 2%. Este un ritm moderat, dar solid pentru cea mai mare economie a lumii. Pe termen lung, economia americană a înregistrat în ultimii 25 de ani o creștere reală de aproape 70%. Rata medie anuală de 2,1% o situează pe locul al treilea ca ritm de creștere în rândul primelor zece economii ale lumii.

Contrastul puternic vine dinspre Asia, unde India se conturează ca unul dintre principalele motoare ale creșterii economice mondiale. Pentru 2025, economia indiană a înregistrat un avans 6,6%. Aceasta reprezintă una dintre cele mai ridicate rate de creștere dintre marile economii ale lumii. În ultimii 25 de ani, India a evoluat spectaculos, crescând de peste trei ori mai rapid decât Statele Unite și ajungând la un PIB de aproximativ 4,1 trilioane de dolari.

Și Irlanda reprezintă un exemplu aparte pe harta economică globală. Cu toare că nu se numără printre cele mai mari economii în termeni absoluți, a reușit să înregistreze în 2025 o creștere spectaculoasă de 9,1%. Principalul motor al acestui avans îl constituie exporturile, care impulsionează puternic activitatea economică.

Pe de altă parte, situația Germaniei este mult mai puțin optimistă. Considerată mult timp motorul economic al Europei, țara se confruntă acum cu o perioadă de stagnare prelungită. După scăderile înregistrate în 2023 și 2024, pentru anul 2025 este anticipată o creștere de doar 0,2%.

Va reuși România să mențină echilibrul economic

Previziunile Comisiei Europene arată că economia României va avea un ritm modest în următorii ani. Creșterea reală a PIB-ului este estimată la 0,7% în 2025 și 1,1% în 2026, evoluție moderată influențată de măsurile de consolidare fiscală, care temperează consumul privat și public. La acestea se adaugă și impactul unei inflații ridicate, ce reduce puterea de cumpărare.

Chiar și așa, economia nu se oprește. O revenire treptată a investițiilor private, intensificarea proiectelor finanțate prin PNRR și îmbunătățirea exporturilor susțin în continuare activitatea economică. Din 2027, Comisia Europeană anticipează o accelerare mai clară a creșterii economice, peste 2%, odată cu relaxarea ritmului ajustărilor fiscale.

Piața muncii ar putea însă să se tempereze, iar consumul privat, dependent de importuri, este așteptat să încetinească. În schimb, performanța exporturilor ar trebui să contribuie la reducerea treptată a deficitului extern. Deficitul bugetar, estimat la 9,3% din PIB în 2024, ar urma să scadă la 8,4% în 2025 și la 6,2% în 2026, pe fondul pachetelor succesive de măsuri fiscale.

