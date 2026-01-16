România are cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană la categoria „Alimente și băuturi nealcoolice”. Nivelul acestora este echivalent cu 78% din media UE.

Totodată, țara noastră continuă să recupereze diferențele economice față de restul Uniunii Europene. PIB-ul pe cap de locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, a ajuns la 77% din media UE.

Informațiile apar într-un comunicat al , realizat pe baza celor mai recente date publicate de Eurostat pentru anul 2024.

Care sunt cele mai ieftine și cele mai scumpe țări din UE, în funcție de prețuri

Potrivit celor mai recente date Eurostat, România este cel mai ieftin stat membru al Uniunii Europene la categoria „Alimente și băuturi nealcoolice”. Prețurile din această grupă se situează la 78% din media UE. Pe următoarele poziții în clasament se află Slovacia, cu 84%, și Polonia, cu 87%. În schimb, în partea opusă a clasamentului se află Luxemburg, cu 124%. Danemarca urmează îndeaproape, cu 120%, fiind printre țările cu cele mai ridicate costuri pentru aceste produse.

Bulgaria înregistrează cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană la „ și tutun”, cu 68%, precum și la „Îmbrăcăminte și încălțăminte”, cu 78%. Totodată, aceasta conduce și la categoria „Administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili”, cu doar 39% din media UE. La grupa „Băuturi alcoolice și tutun”, Bulgaria este urmată de Polonia și Slovacia, ambele cu 83%, iar la cheltuielile pentru locuință și utilități pe locul următor se află Croația, cu 44%.

De asemenea, Danemarca conduce în categoria „Îmbrăcăminte și încălțăminte”, cu 133% din media UE. Irlanda este cea mai scumpă țară din Uniune la „Băuturi alcoolice și tutun”, cu 203%. Tot Irlanda înregistrează cele mai ridicate costuri și la cheltuielile cu locuința și utilitățile, ajungând la 187%.

INS mai arată că și România au cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană la categoria „Recreere, sport și cultură”, cu 64% din media UE. Tot Bulgaria rămâne cea mai accesibilă țară și la „Mobilier și întreținerea locuinței”, cu 77%, la „Transport”, cu 69%, și la „Restaurante și servicii de cazare”, cu doar 55%. În schimb, Danemarca se află în topul celor mai ridicate prețuri, ajungând la 127% pentru mobilier, 125% pentru transport, 142% pentru recreere și 149% pentru restaurante și cazare.

Cum se poziționează România în UE la PIB-ul pe locuitor

România își consolidează treptat poziția economică în cadrul Uniunii Europene, arată comunicatul citat. Indicele de volum al PIB-ului pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, a ajuns la 77% din media UE.

Pe locul următor se află Ungaria, cu 76% raportat la media europeană. La coada clasamentului, Bulgaria a înregistrat în 2024 cel mai scăzut PIB pe locuitor, situându-se cu 34% sub media UE.

În schimb, Luxemburg rămâne țara cu cel mai ridicat PIB pe locuitor din Uniune, depășind media UE cu 145%. Nivelul foarte mare este explicat prin faptul că numeroși cetățeni străini muncesc în Luxemburg și contribuie la PIB, însă nu sunt incluși în populația rezidentă.