B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Angajații băncii au rămas muți când au văzut cum și-a adus un bulgar monedele leva pentru a le schimba în euro

Angajații băncii au rămas muți când au văzut cum și-a adus un bulgar monedele leva pentru a le schimba în euro

B1.ro
13 ian. 2026, 18:58
Angajații băncii au rămas muți când au văzut cum și-a adus un bulgar monedele leva pentru a le schimba în euro
Sursă foto: Freepik. @www.slon.pics
Cuprins
  1. Un bărbat din Bulgaria a șocat cu modul ingenios de a transporta monede
  2. Câte bancnote și monede au fost schimbate în Bulgaria, în primele două zile
  3. Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit

În primele zile de la introducerea monedei euro în Bulgaria, unele sucursale bancare s-au confruntat cu adevărat provocări, dat fiind faptul că cetățenii s-au grăbit să schimbe sume mari de leva în euro, în special monede.

Un bărbat din Bulgaria a șocat cu modul ingenios de a transporta monede

Petya Dimitrova, președinta Asociației Băncilor din Bulgaria, a declarat că, într-un caz, un client a adus trei butoaie pline cu monede. În ciuda dificultăților, băncile au procesat toate schimburile și nu au perceput comisioane pentru monede sau bancnote în primele șase luni ale tranziției la euro. Orice comisioane eronat aplicate au fost deja rambursate, relatează Novinite.

Câte bancnote și monede au fost schimbate în Bulgaria, în primele două zile

Presiunea asupra sistemului bancar a fost fără precedent. În primele două zile lucrătoare, aproape 240.000 de persoane au vizitat sucursalele, fiind manipulate peste 30 de milioane de bancnote și monede, cu o greutate de aproximativ 150 de tone. Dimitrova a remarcat că astfel de volume sunt de neegalat în istoria sistemului bancar bulgar.

Pentru a organiza mai bine procesul, băncile solicită acum o notificare cu trei zile lucrătoare înainte pentru schimburile care depășesc 30.000 BGN (15.380 EUR), în timp ce tranzacțiile de peste 5.000 EUR necesită o declarație a originii fondurilor, în conformitate cu Legea privind combaterea spălării banilor.

Reducerile limitelor de retragere de la bancomate, raportate la început, au fost măsuri pe termen scurt pentru a asigura un serviciu mai fluid. În prezent, toate sucursalele funcționează normal și au suficient numerar în euro la dispoziție. În ianuarie, pentru a preveni aglomerarea suplimentară a sucursalelor, băncile vor deschide peste 100 de sucursale suplimentare sâmbăta, iar cetățenii sunt încurajați să utilizeze plăți fără numerar ori de câte ori este posibil pentru a ușura volumul de muncă.

Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit

La scurt timp după introducerea monedei unice, mai multe produse de bază au început să se scumpească peste nivelul explicat de conversia oficială de 1 euro egal cu 1,95583 leva. Evoluțiile rapide au ridicat semne de întrebare privind modul în care comercianții aplică noile prețuri.

Un exemplu frecvent invocat este pâinea, aliment esențial pentru populație, al cărei preț a crescut brusc într-un interval extrem de scurt. Dacă la finalul lunii decembrie o pâine costa 0,89 leva, pe 2 ianuarie prețul ajunsese deja la 1,19 leva, o majorare de aproximativ 33%.

Produsele din tutun au cunoscut, la rândul lor, scumpiri care depășesc simpla conversie la euro, pe fondul majorării accizelor prevăzute în bugetul pentru 2026. Exciza la țigări a crescut la 113 euro pentru 1.000 de țigarete, față de aproximativ 107,57 euro anterior.

În aceste condiții, prețul unui pachet standard ar putea urca cu până la 0,30 euro, dacă noile taxe sunt transferate integral consumatorilor, notează 2Firsts. În practică, mulți fumători au raportat scumpiri de aproximativ un leu pe pachet, în funcție de marcă, raportează stiripesurse.ro.

Tags:
Citește și...
O tânără a reușit să economisească peste 100.000 de lire până la 26 de ani. 3 metode simple care i-au schimbat viața: „Totul ține de a fi cumpătat”
Externe
O tânără a reușit să economisească peste 100.000 de lire până la 26 de ani. 3 metode simple care i-au schimbat viața: „Totul ține de a fi cumpătat”
Traian Băsescu: „Până la urmă, care e deosebirea între Putin și Trump?”. Comentariu dur al fostului președinte (VIDEO)
Externe
Traian Băsescu: „Până la urmă, care e deosebirea între Putin și Trump?”. Comentariu dur al fostului președinte (VIDEO)
Trump avertizat să nu intervină militar în Iran. Mai mulți colaboratori și aliați îi cer să se tempereze
Externe
Trump avertizat să nu intervină militar în Iran. Mai mulți colaboratori și aliați îi cer să se tempereze
Tragedie pe litoralul argentinian după un fenomen rar. Cum au fost surprinși turiștii de valul devastator (VIDEO)
Externe
Tragedie pe litoralul argentinian după un fenomen rar. Cum au fost surprinși turiștii de valul devastator (VIDEO)
Paramount Skydance duce în instanță disputa cu Warner Bros. Discovery. Care este miza procesului
Externe
Paramount Skydance duce în instanță disputa cu Warner Bros. Discovery. Care este miza procesului
Republicanii vor să impună prin lege anexarea Groenlandei. Reglementarea îi va permite lui Trump acțiuni militare
Externe
Republicanii vor să impună prin lege anexarea Groenlandei. Reglementarea îi va permite lui Trump acțiuni militare
Aproape 10 tone de cocaină găsite într-un transport de sare. Unde a avut loc operațiunea record (FOTO, VIDEO)
Externe
Aproape 10 tone de cocaină găsite într-un transport de sare. Unde a avut loc operațiunea record (FOTO, VIDEO)
Clipe de groază în Italia, după prăbușirea unui meteorit. Localnicii cred că au fost ținta unui atac
Externe
Clipe de groază în Italia, după prăbușirea unui meteorit. Localnicii cred că au fost ținta unui atac
Război în Ucraina. Atac rusesc asupra orașului Harkov. Două persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite
Externe
Război în Ucraina. Atac rusesc asupra orașului Harkov. Două persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite
Tragedia care a îndoliat Elveția, ironizată de revista Charlie Hebdo. Caricatura care a stârnit furie: „Arșii schiază” (FOTO)
Externe
Tragedia care a îndoliat Elveția, ironizată de revista Charlie Hebdo. Caricatura care a stârnit furie: „Arșii schiază” (FOTO)
Ultima oră
19:39 - Economia României se mișcă greu. Banca Mondială reduce estimările. Creștere de doar 0,8% anul trecut
19:38 - Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. De ce a evitat să-și asume public povestea de iubire
19:11 - Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare
18:43 - O tânără a reușit să economisească peste 100.000 de lire până la 26 de ani. 3 metode simple care i-au schimbat viața: „Totul ține de a fi cumpătat”
18:30 - Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Surse: Premierul vrea să-și asume tăieri de fonduri la mai multe universități
18:20 - Pacientă bătută de un asistent medical, la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca
18:15 - Scenă bizară descoperită în Galați! O femeie decedată era ținută de soțul ei pe canapea. Cum și-a justificat bărbatul gestul
17:52 - Rămas bun motorinei? Benzinăriile ar putea face loc încărcătoarelor electrice până în 2030
17:49 - Traian Băsescu: „Până la urmă, care e deosebirea între Putin și Trump?”. Comentariu dur al fostului președinte (VIDEO)
17:32 - EXCLUSIV: Tăierile cu 10% din fondul de salarii din ministere sunt doar praf în ochi. Nu se rezolvă nimic și vor reveni la taxe. Guvernul Bolojan, taxat dur de Traian Băsescu (VIDEO)