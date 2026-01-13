În primele zile de la introducerea monedei euro în Bulgaria, unele sucursale bancare s-au confruntat cu adevărat provocări, dat fiind faptul că cetățenii s-au grăbit să schimbe sume mari de leva în euro, în special monede.

Un bărbat din Bulgaria a șocat cu modul ingenios de a transporta monede

Petya Dimitrova, președinta Asociației Băncilor din Bulgaria, a declarat că, într-un caz, un client a adus trei butoaie pline cu monede. În ciuda dificultăților, băncile au procesat toate schimburile și nu au perceput comisioane pentru monede sau bancnote în primele șase luni ale tranziției la euro. Orice comisioane eronat aplicate au fost deja rambursate, relatează .

Câte bancnote și monede au fost schimbate în Bulgaria, în primele două zile

Presiunea asupra sistemului bancar a fost fără precedent. În primele două zile lucrătoare, aproape 240.000 de persoane au vizitat sucursalele, fiind manipulate peste 30 de milioane de bancnote și monede, cu o greutate de aproximativ 150 de tone. Dimitrova a remarcat că astfel de volume sunt de neegalat în istoria sistemului bancar bulgar.

Pentru a organiza mai bine procesul, băncile solicită acum o notificare cu trei zile lucrătoare înainte pentru schimburile care depășesc 30.000 BGN (15.380 EUR), în timp ce tranzacțiile de peste 5.000 EUR necesită o declarație a originii fondurilor, în conformitate cu Legea privind combaterea spălării banilor.

Reducerile limitelor de retragere de la bancomate, raportate la început, au fost măsuri pe termen scurt pentru a asigura un serviciu mai fluid. În prezent, toate sucursalele funcționează normal și au suficient numerar în euro la dispoziție. În ianuarie, pentru a preveni aglomerarea suplimentară a sucursalelor, băncile vor deschide peste 100 de sucursale suplimentare sâmbăta, iar cetățenii sunt încurajați să utilizeze plăți fără numerar ori de câte ori este posibil pentru a ușura volumul de .

Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit

La scurt timp după introducerea monedei unice, mai multe produse de bază au început să se scumpească peste nivelul explicat de conversia oficială de 1 euro egal cu 1,95583 leva. Evoluțiile rapide au ridicat semne de întrebare privind modul în care comercianții aplică noile prețuri.

Un exemplu frecvent invocat este pâinea, aliment esențial pentru populație, al cărei preț a crescut brusc într-un interval extrem de scurt. Dacă la finalul lunii decembrie o pâine costa 0,89 leva, pe 2 ianuarie prețul ajunsese deja la 1,19 , o majorare de aproximativ 33%.