România, fruntașă printre țările cu cele mai mari creșteri la electricitate

România s-a aflat în 2021 printre țările europene cu cea mai mare creștere a prețurilor la electricitate. Costurile au explodat în semestrul doi al anului trecut, comparativ cu perioada similară din 2020, Preţurile medii pentru consumatorii casnici din UE au atins 23,7 euro/100 kWh în semestrul doi din 2021, faţă de 21,3 euro/100 kWh în perioada similară din 2020.

💰💡In the second half of 2021, average household electricity prices in the EU increased compared with the same period of 2020 (€21.3 per 100 kWh) to €23.7 per 100 kWh.

💰🛢️Average gas prices increased from €7.0 per 100 kWh to €7.8 per 100 kWh.

