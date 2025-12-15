România a continuat în 2025 să se împrumute într-un ritm tot mai alert. Drept consecință, datoria externă totală a intrat pe o pantă clar ascendentă, accentuând presiunea asupra economiei. La finalul lunii octombrie, a depășit 225 de miliarde de euro, atingând un nou record.

Cât a crescut datoria externă a României în 2025

Datele publicate de scot în evidență o creștere puternică a datoriei pe termen lung. În același timp, deficitul de cont curent s-a adâncit vizibil. Evoluția este cu atât mai îngrijorătoare cu cât se produce în pofida unui excedent mai ridicat al balanței serviciilor. Acesta nu a fost suficient pentru a reduce dezechilibrele existente în economie.

În intervalul ianuarie–octombrie 2025, datoria externă totală a României a crescut cu 22.078 milioane de euro, ajungând la 225.588 milioane de euro. Datele arată o consolidare a tendinței de îndatorare pe parcursul anului.

Structura datoriei evidențiază o pondere covârșitoare a împrumuturilor pe termen lung. La finalul lunii octombrie 2025, acestea au totalizat 177.617 milioane de euro, reprezentând 78,7% din datoria externă totală, în creștere cu 13,6% față de finalul anului 2024. În același timp, datoria externă pe termen scurt a ajuns la 47.971 milioane de euro, echivalentul a 21,3% din total, înregistrând un avans de 1,7% comparativ cu 31 decembrie 2024, conform datelor BNR.

Cum arată dezechilibrele din contul curent

În aceeași perioadă, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 24,636 miliarde de euro, în creștere față de nivelul de 23,644 miliarde de euro din intervalul ianuarie–octombrie 2024. Datele indică o deteriorare a poziției externe, în ciuda unor evoluții favorabile în anumite sectoare.

Analiza detaliată a componentelor indică evoluții contrastante. balanței bunurilor s-a majorat cu 51 milioane de euro. În același timp, balanța serviciilor a avut o evoluție favorabilă, cu un excedent mai mare cu 560 milioane de euro.

Balanța veniturilor primare a adâncit deficitul cu 807 milioane de euro. Totodată, balanța veniturilor secundare a avut un impact negativ de 694 milioane de euro, accentuând dezechilibrul contului curent.

Cât de atractivă rămâne România pentru investitorii străini

În primele zece luni din 2025, investițiile străine directe au înregistrat un avans semnificativ. Investitorii au plasat în economia românească 7,237 miliarde de euro. Nivelul este semnificativ mai ridicat față de cele 5,625 miliarde de euro atrase în aceeași perioadă a anului trecut.

Structura investițiilor arată că cea mai mare parte a sumelor a fost direcționată către participații la capital, inclusiv profituri reinvestite, estimate la 4,967 miliarde de euro. În același timp, creditele intragrup au contribuit cu o valoare netă de 2,270 miliarde de euro, completând fluxul total de capital străin.