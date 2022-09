România și-a umplut depozitele de gaze la nivelul obligatoriu pentru iarnă

Transgaz a anunțat că România a atins, sâmbătă, gradul de umplere a depozitelor de gaze de 80% din capacitatea totală, informează . Procesul de stocare va continua până la 30 octombrie.

Gradul de 80% e pragul minim prevăzut în noul regulament al Comisiei Europene.

Miercuri, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, a declarat că la nivelul UE stocurile comune au ajuns la 84%.

Von der Leyen: Trebuie să scăpăm de dependența de gazul rusesc

„Prietenii noştri din ţările baltice au depus eforturi uriaşe pentru a pune capăt dependenţei lor de Rusia. Au investit în energia din surse regenerabile, în terminale GNL şi în conducte de interconectare.

Toate acestea au fost înfăptuite cu costuri ridicate, însă dependenţa de combustibilii fosili din Rusia are un preţ mult mai mare.

Trebuie să ne debarasăm de această dependenţă în întreaga Europă. Am convenit aşadar să constituim stocuri comune. Am ajuns deja la 84%: mai mult decât obiectivul pe care ni l-am fixat”, a mai declarat Ursula von der Leyen.

Între timp, rușii caută piețe alternative pe care să-și gândă gazul care acum nu mai e primit de europeni. Recent, Moscova că va construi un nou gazoduct spre China, care să înlocuiască gazoductul Nord Stream 2, conductă deja construită, dar a cărei funcționare a fost blocată de europeni după ce Rusia a invadat Ucraina. Numai că lucrările la gazoductul spre China vor începe abia în 2024.

În paralel, presa azeră dintre Grecia și Bulgaria ar putea fi operațional chiar începând cu data de 1 octombrie. Potrivit experților consultați de B1TV.RO, operaționalizarea gazoductului IGB reprezintă o miză importantă pentru diversificarea aprovizionării cu gaze inclsuiv a României.