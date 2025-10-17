În ultimele șase luni, peste 80% dintre românii din marile orașe au comandat cel puțin o dată mâncare gătită. Bonul mediu pentru o comandă livrată este de 61 de lei pe persoană, potrivit datelor analizate în raportul citat. În București, valoarea medie a unei comenzi livrate este de 61,9 lei, față de 82,7 lei la restaurant.

„Delivery-ul a devenit principalul motor de creștere al industriei HoReCa urbane”, a declarat Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute. El afirmă că livrările nu mai sunt un canal secundar, ci o nouă formă de interacțiune între brand și client.

Cum sprijină Hospitality Culture Institute evoluția industriei HoReCa

Hospitality Culture Institute este principala platformă de cercetare, educație și networking dedicată industriei ospitalității din România. Institutul realizează anual studiul , început în 2017, oferind informații esențiale pentru jucătorii din sectorul HoReCa. Printre partenerii sindicalizați ai studiului se regăsesc branduri importante precum Coca-Cola, Pepsi, Red Bull și lanțul de cafenele 5 to go.

De asemenea, fac parte din parteneriat companii precum City Grill, Jerry’s Pizza, Trenta Pizza, Sphera Franchise Group și Fratelli. Lista este completată de Metro, Macromex, Albalact, Auchan, Wolt și Rompetrol, care beneficiază de acces integral la rezultatele cercetării. Piața HoReCa din România a fost estimată la aproximativ 7,3 miliarde de euro în 2024, potrivit datelor analizate de institut.

„Într-un moment în care simțim cu toții presiunea costurilor și volatilitatea consumului, datele reale despre client devin cea mai valoroasă resursă”, a mi spus Florin Maxim.