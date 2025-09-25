În 2025, ieșitul la restaurant a devenit pentru mulți români un adevărat lux. Prețurile au crescut vertiginos, iar porțiile s-au redus, afectând atât consumatorii, cât și industria HoReCa. De la fast-food la restaurante de specialitate, nimic nu a rămas neafectat de inflația și taxele tot mai ridicate. Această situație pune presiune asupra bugetelor familiilor și transformă mesele în oraș dintr-un obicei cotidian într-o cheltuială semnificativă.

De ce ieșitul la restaurant este mai scump ca niciodată

Creșterea prețurilor la restaurante are mai multe cauze, printre care generală și majorarea costurilor cu materia primă, utilitățile și salariile angajaților. În restaurantele de tip fast-food, cum sunt McDonald’s, KFC sau Burger King, prețurile au depășit 30 de lei pentru un meniu standard, iar meniurile mai elaborate sau cu ingrediente suplimentare pot ajunge rapid la 50-60 de lei. Pizza de 30 cm, cândva considerată accesibilă, se vinde acum între 50 și 60 de lei, iar o shaorma care înainte costa sub 25 de lei a ajuns la minimum 40 de lei. În restaurantele asiatice sau de tip sushi, prețurile sunt și ele ridicate: patru bucăți de sushi încep de la 30 de lei.

Această majorare a prețurilor a transformat ieșitul în oraș dintr-o plăcere accesibilă într-un obicei costisitor. Chiar și mesele de weekend, când familiile obișnuiau să savureze o masă în oraș fără griji, necesită acum o planificare atentă a bugetului. Mulți români se văd nevoiți să reducă frecvența ieșirilor și să opteze pentru alternative mai ieftine, precum mâncarea acasă sau comenzile online.

Cât costă o ieșire tipică în oraș pentru o familie

Pentru o familie cu doi copii, prețurile pot fi considerabile. La McDonald’s, o masă completă pentru patru persoane poate ajunge la 120,78 lei, fără a include prăjituri, cafele sau deserturi suplimentare. La KFC, pentru patru porții, prețul ajunge la aproximativ 152,10 lei. Pentru o familie medie, aceste cheltuieli reprezintă o parte semnificativă din bugetul lunar, iar pentru unele familii cu venituri mici, ieșitul în oraș devine aproape inaccesibil, relatează .

Chiar și tinerii care obișnuiau să meargă frecvent la restaurante sau cafenele se confruntă cu aceleași dificultăți. Prețurile ridicate fac ca mesele de tip brunch sau cinele în oraș să fie planificate cu mai multă atenție și să fie rezervate pentru ocazii speciale. Astfel, experiența socială asociată ieșirilor la restaurant se schimbă: devine mai restrânsă, mai selectivă și, în multe cazuri, stresantă din punct de vedere financiar.

Cum afectează aceste prețuri industria HoReCa

Industria HoReCa resimte impactul majorărilor de prețuri nu doar prin scăderea consumului, ci și prin dificultățile financiare crescânde. Patronatele avertizează că, dacă TVA-ul va crește la 21%, mii de afaceri ar putea intra în insolvență, zeci de mii de angajați ar putea fi concediați, iar bugetul de stat ar putea pierde sume importante. Aceasta ar afecta atât restaurantele, cât și hotelurile și serviciile turistice.

În 2024, scăderea traficului în restaurante a fost de până la 50% în unele zone, iar insolvențele din sector au crescut cu 9% față de anul precedent. Patronatele susțin că menținerea la 11% ar ajuta industria să funcționeze mai stabil și ar preveni falimentele. De asemenea, subliniază că măsurile de sprijin și predictibilitatea fiscală sunt esențiale pentru ca afacerile să poată planifica investițiile și să mențină locurile de muncă.

Ce perspective au consumatorii și restaurantele

Pentru românii care obișnuiau să iasă frecvent la restaurant, perspectiva actuală nu este optimistă. Creșterea prețurilor și scăderea porțiilor fac ca experiența de a mânca în oraș să fie mai puțin accesibilă. În paralel, restaurantele se văd obligate să ajusteze prețurile sau să reducă serviciile pentru a face față costurilor crescute.

Patronatele recomandă ca autoritățile să acorde sprijin real industriei , să mențină taxe reduse și să creeze un cadru fiscal predictibil. Astfel, se poate menține un echilibru între profitabilitatea afacerilor și accesibilitatea pentru consumatori. În lipsa unor măsuri de sprijin, multe restaurante riscă să se închidă, iar ieșitul în oraș ar putea rămâne doar pentru o minoritate cu venituri mai mari.