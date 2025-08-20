Românii care nu au lucrat nicio zi în viața lor pot beneficia de o pensie socială minimă garantată, în anumite condiții.
De această pensie pot beneficia românii care nu au venituri din muncă sau care au avut doar job-uri ocazionale și nu au contribuit la sistemul public de pensii.
Plafonul pentru acordarea indemnizației e de 1.281 de lei. Astfel, orice pensionar poate beneficia de acest ajutor, indiferent dacă a contribuit sau nu la sistemul public de pensii.
Ca să beneficieze de o astfel de pensie, vârstnicii trebuie să depună o cerere la Casa Națională de Pensii Public sau la Casa Teritorială de Pensii din județul de domiciliu, informează CanCan.
Practic, această sumă nu e o pensie contributivă, ci reprezintă un ajutor social oferit de stat pentru a reduce riscul de sărăcie.