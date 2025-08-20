B1 Inregistrari!
Românii care n-au muncit nicio zi în viața lor pot primi pensie. Ce demersuri trebuie să facă și cât vor încasa

Românii care n-au muncit nicio zi în viața lor pot primi pensie. Ce demersuri trebuie să facă și cât vor încasa

Traian Avarvarei
20 aug. 2025, 14:59
Românii care n-au muncit nicio zi în viața lor pot primi pensie. Ce demersuri trebuie să facă și cât vor încasa
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Românii care nu au lucrat nicio zi în viața lor pot beneficia de o pensie socială minimă garantată, în anumite condiții.

Cuprins

  • Cine beneficiază de pensia socială minimă
  • Cum se poate obține pensia socială minimă

Cine beneficiază de pensia socială minimă

De această pensie pot beneficia românii care nu au venituri din muncă sau care au avut doar job-uri ocazionale și nu au contribuit la sistemul public de pensii.

Plafonul pentru acordarea indemnizației e de 1.281 de lei. Astfel, orice pensionar poate beneficia de acest ajutor, indiferent dacă a contribuit sau nu la sistemul public de pensii.

Cum se poate obține pensia socială minimă

Ca să beneficieze de o astfel de pensie, vârstnicii trebuie să depună o cerere la Casa Națională de Pensii Public sau la Casa Teritorială de Pensii din județul de domiciliu, informează CanCan.

Practic, această sumă nu e o pensie contributivă, ci reprezintă un ajutor social oferit de stat pentru a reduce riscul de sărăcie.

