Românii care nu au lucrat nicio zi în viața lor pot beneficia de o pensie socială minimă garantată, în anumite condiții.

Cuprins

Cine beneficiază de pensia socială minimă

Cum se poate obține pensia socială minimă

De această pensie pot beneficia românii care nu au venituri din muncă sau care au avut doar job-uri ocazionale și nu au contribuit la sistemul public de pensii.

Plafonul pentru acordarea indemnizației e de 1.281 de lei. Astfel, orice pensionar poate beneficia de acest ajutor, indiferent dacă a contribuit sau nu la sistemul public de pensii.

Ca să beneficieze de o astfel de pensie, vârstnicii trebuie să depună o cerere la Casa Națională de Pensii Public sau la Casa Teritorială de Pensii din județul de domiciliu, informează

Practic, această sumă nu e o pensie contributivă, ci reprezintă un ajutor social oferit de stat pentru a reduce riscul de sărăcie.