Universitățile cresc taxele din toamnă. Facultatea unde taxa de școlarizare va fi aproape dublă

Traian Avarvarei
23 feb. 2026, 08:13
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Majoritatea universităților cresc taxele începând din toamna aceasta. În cazul celor mai multe, creșterile se vor aplica tinerilor care se înscriu în anul întâi și doar unele au decis să crească taxele și pentru studenții deja înmatriculați.

Majoritatea universităților cresc taxele

De exemplu, Academia de Studii Economice (ASE) din București ar urma să crească taxele cu sume cuprinse între 1.000 și 3.000 lei. La Drept și Cibernetică ar putea să ajungă chiar și la 10.000 lei pe an.

În Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, taxele vor crește cu 200 până la 1.000 de lei, în funcție de facultăți, însă cele mai mari sume vor fi și de 6.500 de lei.

La Universitatea din Iași, taxele vor crește, în medie, cu 10-40% în funcție de facultate. La Drept, taxa aproape că se va dubla și va ajunge la 6.000 lei, iar la Informatică și Psihologie taxele vor fi de aproape 5.000 lei, informează Digi24.

În majoritatea cazurilor, creșterile de taxe se vor aplica celor care se înscriu în anul întâi.

